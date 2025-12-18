¡Peligro biológico! Así operaba una red que enviaba sangre de embarazadas al exterior de forma ilegal

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades chinas han logrado desarticular una de las mayores redes de contrabando transfronterizo de muestras de sangre de mujeres embarazadas.

La operación pone al descubierto un mercado negro que operaba en casi todo el país, extrayendo información genética de manera ilegal.

Operativo

La investigación, que se extendió desde 2022, culminó con intervenciones en Cantón, Foshan y Shenzhen, logrando la incautación de más de 100,000 muestras de material biológico, con ramificaciones en 23 provincias

De acuerdo a los medios, 26 sospechosos se encuentran capturados, donde 9 ya están bajo arresto formal

¿Cómo operaba la red?

El grupo criminal utilizaba un esquema estructurado para captar clientes y evadir la ley que prohíbe las pruebas de determinación de sexo fetal en China.

Estos, realizaban la publicidad en redes sociales ofreciendo cribados genéticos y determinación de sexo.

Las muestras, costaban aproximadamente 2,500 yuanes ($354 USD).

Las mujeres eran instruidas para extraerse la sangre ellas mismas y enviarla por mensajería, los tubos se ocultaban adheridos al cuerpo de los traficantes o en equipajes especiales.

Riesgos y Peligros Biológicos

Más allá de la ilegalidad administrativa, las autoridades han emitido una advertencia seria sobre los peligros de salud pública.

La exportación de ADN está bajo estricto control estatal por seguridad nacional.

Se detectaron filtraciones y roturas de tubos durante los traslados, además se confirmó que algunas muestras contenían enfermedades infecciosas, lo que convierte este contrabando en un foco de transmisión de enfermedades sin ningún protocolo de bioseguridad.