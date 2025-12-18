Atención migrantes! Descubre si eres elegible para recibir subsidios de energía eléctrica hasta por $1.000 en Chicago

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en inglés) ha habilitado su proceso de solicitudes en Chicago para mitigar el impacto del incremento en los pagos de servicios durante el invierno.

Coordinado por la Asociación de Desarrollo Económico Comunitario (CEDA), este recurso funciona bajo la modalidad de pago directo al proveedor, lo que significa que el beneficio financiero se acredita de forma inmediata en la cuenta del usuario para reducir el saldo adeudado.

Para el ciclo fiscal de 2025, las autoridades han ajustado las guías de elegibilidad, permitiendo que un mayor porcentaje de la población acceda a los fondos, independientemente de su estatus migratorio en el país.

Requisitos de ingreso y documentación necesaria

Para calificar a la ayuda en los pagos de servicios, los solicitantes deben demostrar que sus ingresos brutos de los últimos 30 días se encuentran dentro de los límites establecidos. Por ejemplo, un hogar compuesto por dos personas debe percibir menos de 4.357 dólares mensuales, mientras que para una familia de cuatro el límite es de 6.407 dólares.

Es obligatorio presentar el número de Seguro Social o el ITIN, comprobantes de ingresos recientes y las últimas facturas de calefacción y electricidad.

"De un bill que llegaba como en 100, ahora llega en 200, 220 hasta 250", explicó Yelimar Merchor, una madre soltera que reside en la ciudad compartiendo gastos con terceros para costear la vivienda.

Modificaciones en la cobertura y canales de solicitud

La administración de CEDA confirmó que este año se han flexibilizado los criterios de selección para incluir a familias que anteriormente superaban los topes de ingresos.

"Este año incrementamos nuestra guía de ingreso, lo que significa que la gente que no pudo calificar el año pasado es más probable que calificara este año", señaló Diana Juárez, Directora Asociada de CEDA.

Respecto al impacto personal de esta medida, Merchor añadió:

Los interesados pueden realizar el trámite de forma digital a través del portal oficial de la organización o mediante la línea de atención telefónica 1-800-571-2332.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube