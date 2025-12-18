Política

Donald Trump presenta su informe de gestión: Los salarios están subiendo más rápido que la inflación

Por Selene Rivera
Miércoles, 17 de diciembre de 2025 a las 10:40 pm

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, presentó este miércoles 17 de diciembre, el informe de la gestión durante el año 2025 en su segundo mandato presidencial.

Desde la Casa Blanca, en Washington, Trump enfatizó los logros durante su administración en la economía estadounidense, asegurando que "los salarios están subiendo más rápido que la inflación".

Más información en breve...

