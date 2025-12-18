¡Finanzas en EEUU! Bancos aplican nuevas estrategias para combatir el fraude: tarjetas tienen nuevo diseño

Suscríbete a nuestros canales

El sector financiero de Estados Unidos (EEUU) atraviesa una transformación radical en la fabricación y diseño de sus plásticos. Las operadoras de tarjetas de crédito, Mastercard y Visa lideran un cambio tecnológico que elimina elementos físicos tradicionales para frenar el robo de identidad.

Estas medidas buscan proteger a los usuarios frente a técnicas de clonación que afectan a millones de clientes cada año.

¿Por qué desaparecen los números de los plásticos bancarios?

Los bancos en EEUU adoptan hoy un diseño minimalista que oculta la información sensible del cliente. Entidades como Apple Card y Chase eliminan el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código CVV del exterior.

Estos cambios evitan que extraños capturen los datos con una simple fotografía en lugares públicos. La privacidad física se convierte así en la primera línea de defensa ante el robo de información en establecimientos comerciales.

¿Qué tecnología reemplaza a la antigua banda magnética?

La tecnología de los años 60 almacena datos de forma estática, lo que facilita la clonación mediante dispositivos ocultos. El uso exclusivo del chip EMV y los pagos sin contacto (NFC) ofrece códigos de transacción únicos y cifrados.

Este cambio hacia lo digital reduce la vulnerabilidad del usuario durante cada proceso de compra física. Los sistemas modernos garantizan que la información del cliente nunca viaje de forma expuesta hacia las terminales de cobro.

¿Cómo evoluciona la seguridad en EEUU?

En EEUU, el año 2025 marca un punto de inflexión en la evolución física de los métodos de pago. Las principales redes y los bancos aceleran la transición hacia tarjetas que priorizan la seguridad digital sobre la mecánica.

Este rediseño elimina componentes estándar por más de 60 años para modernizar la infraestructura financiera nacional. La industria proyecta una eliminación total de la banda magnética para el año 2033, según datos de Mastercard.

¿Qué es el CVV dinámico y cómo protege sus compras?

El nuevo sistema para los plásticos, cambia el código de seguridad automáticamente cada hora y así se inutiliza los datos robados en poco tiempo.

Esta tecnología frena drásticamente el fraude en las compras por internet, donde los criminales usan bases de datos filtradas. Si un estafador obtiene la información, el código de seguridad queda obsoleto antes de que logre realizar un cargo.

¿Existen tarjetas con sensor de huellas dactilares?

En 2025, el mercado estadounidense lanza tarjetas biométricas que incluyen un pequeño sensor de huellas digitales. El usuario debe colocar su dedo sobre el sensor para que el chip autorice cualquier movimiento de dinero.

Esta medida elimina la necesidad de firmas o códigos PIN manuales en las tiendas físicas. El sistema asegura que solo el dueño legítimo utilice el plástico, incluso en situaciones de robo o extravío accidental.

