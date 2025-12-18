¡Cheque de estímulo por $1.000! ¿Quiénes son elegibles para recibir el pago este 18 de diciembre?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Hacienda de Alaska distribuye una nueva ronda de pagos del Dividendo del Fondo Permanente (PFD). Los residentes con estatus "Elegible - No Pagado" al 10 de diciembre reciben el monto de $1.000 dólares.

Esta inyección de capital busca fortalecer la economía local y asegurar el bienestar de miles de hogares antes del cierre de año.

¿Cómo funciona el reparto de riqueza en el estado?

El sistema de bienestar en Alaska utiliza las ganancias del petróleo para beneficiar a todos sus habitantes. La distribución es anual asegura para que la riqueza de los recursos naturales llegue a cada hogar.

El PFD funciona como un mecanismo de inversión del gobierno local. Los ingresos petroleros alimentan esta cuenta estatal que reparte dividendos según su desempeño financiero anual. Cada año, la legislatura estatal determina el monto final basado en la rentabilidad del mercado global.

Los solicitantes deben demostrar residencia legal en el estado y la intención de permanecer allí siempre. Es obligatorio haber estado presente físicamente durante al menos 72 horas consecutivas en el bienio previo. Además, el beneficiario no puede reclamar residencia en otro lugar ni poseer condenas por delitos graves.

¿Quiénes cobran el cheque de estímulo por $1.000?

El Departamento de Hacienda de Alaska paga el este cheque de estímulo por $1.000 este jueves 18 de diciembre de 2025. Los residentes con solicitudes en estado "Elegible - No Pagado" hasta el 10 de diciembre reciben el dinero. Esta distribución específica alcanza a miles de ciudadanos que completaron sus trámites de forma exitosa.

El estado evalúa cada petición de manera individual para verificar el cumplimiento estricto de las normas vigentes. Aquellos que quedaron fuera de esta tanda todavía tienen una oportunidad de cobro en las próximas semanas. El gobierno de Alaska busca que el capital circule con rapidez en los negocios y comercios locales.

¿Qué fechas siguen para el cobro del cheque por $1.000?

La próxima ronda de pagos del PFD tendrá lugar el 15 de enero de 2026 para nuevos aprobados. El sistema cerrará el ciclo de solicitudes de 2025 con esta última transferencia bancaria a inicios de año. El Departamento de Hacienda invita a revisar el estatus del trámite en su portal digital oficial.

