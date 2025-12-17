Rebaja en los taxes de IRS: lo que debes realizar en tu hogar para ahorrar hasta $3.200 antes del 31 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

La normativa vigente del Servicio de Impuestos Internos permite a los propietarios de viviendas acumular diferentes incentivos fiscales que, sumados, alcanzan un beneficio de hasta 3.200 dólares anuales.

Sin embargo, este derecho está sujeto a la culminación física de las obras antes de que finalice el año. De acuerdo con las reglas del IRS, el 31 de diciembre representa el cierre administrativo para que proyectos como el cambio de ventanas, la instalación de aislamiento en paredes para el frio y la colocación de bombas de calor sean considerados "puestos en servicio", un requisito indispensable para aplicar las rebajas en el pago de los impuestos federales

Composición del monto total de 3.200 dólares

El límite máximo que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) otorga se divide en dos secciones principales que pueden reclamarse de forma simultánea:

La primera categoría ofrece un tope de 1.200 dólares para mejoras en la "envoltura" del hogar , lo que incluye el sellado de aire, aislamiento, ventanas (hasta 600 dólares) y puertas exteriores (hasta 500 dólares).

, lo que incluye el sellado de aire, aislamiento, ventanas (hasta 600 dólares) y puertas exteriores (hasta 500 dólares). La segunda categoría es un crédito independiente de hasta 2.000 dólares destinado exclusivamente a la instalación de bombas de calor para calefacción o calentadores de agua eficientes. Al combinar ambas partidas antes de que termine el año, el contribuyente puede reducir su responsabilidad fiscal en la cifra total de 3.200 dólares.

Requisitos de reporte antes del cierre anual

Para consolidar estas rebajas ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los ciudadanos deben reportar los gastos detallados en el Formulario 5695 durante la próxima temporada de declaración. Es obligatorio que cada equipo instalado cuente con su certificación de eficiencia y, a partir de este ciclo, se debe incluir el Número de Identificación del Fabricante Calificado (QMID).

El IRS ha enfatizado que las facturas deben reflejar que la instalación se completó a más tardar el 31 de diciembre 2025; de lo contrario, el monto invertido no podrá ser utilizado para disminuir la deuda tributaria del presente año, perdiendo así la oportunidad de aprovechar los topes máximos establecidos para 2025.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube