CNE rechaza las amenazas de Trump contra Venezuela: Nuestra nación nunca será doblegada

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronunció este miércoles contra las amenazas del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, contra la República Bolivariana de Venezuela.

A través de un comunicado, el CNE rechazó categóricamente las recientes declaraciones del mandatario estadounidense y reiteró que "nuestra nación nunca será doblegada".

De acuerdo con el comunicado, el CNE rechazó de forma categórica "las impertinentes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América Donald Trump, en las que amenaza a la República Bolivariana de Venezuela".

Agrega que Trump pretende "imponer un bloqueo naval para todos los buques petroleros que ingresen o salgan del territorio nacional, violentando una vez más el derecho internacional".

Asimismo, señala que "el Pueblo Venezolano continuará cumpliendo con el deber de honrar y defender la patria, valores, sus símbolos, a sus autoridades legítimamente electas, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la Nación".

"La Comunidad Internacional debe tener claro el incalculable daño patrimonial que sigue ocasionando el gobierno norteamericano a la República Bolivariana de Venezuela".

Destacando que el gobierno de EEUU está "propiciando delitos de lesa humanidad a través de acciones dirigidas al robo descarado de nuestros recursos energéticos y otras riquezas que sólo le pertenecen al pueblo venezolano".

Resalta que el desde el Poder Electoral, "respaldamos y apoyamos la lucha del Gobierno Nacional por garantizar la Paz, la Independencia y la Soberanía de la Tierra de Bolívar en todas las medidas que se adopten para contrarrestar las amenazas del Gobierno de los Estados Unidos de América".

Finalmente reitera el escrito que "nuestra Nación nunca será doblegada y unidos derrotaremos el asedio imperial".

