¡Las cámaras lo pillaron!: hombre fue asesinado a pedradas por el actual novio de su expareja

Suscríbete a nuestros canales

El crimen, motivado por rencillas sentimentales, ocurrió el pasado 7 de diciembre en el casco central de Valencia, en el estado Carabobo a manos de Juan Antonio Salas Merola.

Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias del Cicpc lograron la captura del joven de 22 años, identificado como el responsable de la muerte de Jorge Luis Flores Mijares de 38 años.

La investigación, que incluyó análisis de campo y la revisión de registros fílmicos (cámaras de seguridad), permitió reconstruir el suceso, donde se pudo demostrar la culpabilidad del sujeto.

De acuerdo a las investigaciones, un discusión previa debido a que la víctima había mantenido una relación sentimental con la actual pareja del victimario, motivó a Salas a cometer el crimen.

Este, interceptó a Flores cuando salía de un local nocturno en la parroquia El Socorro, y sin mediar palabras, el agresor utilizó un objeto contundente tipo piedra para golpear brutalmente a Flores en la cabeza hasta causarle la muerte.

Tras cometer el acto, el victimario huyó del lugar.

Antecedentes Penales de Salas Merola

El Cicpc logró recabar elementos clave que vinculan directamente a Salas Merola con el homicidio.

Se colectaron las prendas de vestir que el victimario utilizó el día del crimen.

Aunado a eso, se reveló que el detenido ya poseía un registro policial previo por el delito de homicidio agravado, lo que agrava su situación legal.

El caso ha quedado a la orden de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del estado Carabobo para el proceso judicial correspondiente.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube