Contribuyente sin Licencia en Caracas: requisitos para registrarse ante el Sumar

Los emprendedores y empresarios que están iniciando actividades económicas en Caracas, deben realizar el Registro de Contribuyente Sin Licencia ante la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR).

Este documento es un permiso provisional que permite ejercer actividades económicas mientras se tramita la licencia definitiva.

Los pasos para obtener el registro son:

Ingresa a la plataforma digital caracas.sigat.net.

Ingresa a la sección Alcaldía de Caracas, pestaña de Actividades Económicas.

Allí debe llenar el formulario digital con todos los datos y cargar los recaudos en formato PDF.

Los requisitos son:

RIF del contribuyente

RIF del representante legal

Cédula de identidad del representante legal

Acta constitutiva o certificado de emprendimiento

Contrato de arrendamiento o título de propiedad

Foto del establecimiento

El Registro de Contribuyente Sin Licencia tendrá vigencia de tres años. Una vez transcurrido ese tiempo debe tramitar La Licencia única de Actividades Económicas.