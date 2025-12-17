Contribuyente sin Licencia en Caracas: requisitos para registrarse ante el Sumar

Los emprendedores y empresarios que están iniciando actividades económicas en Caracas, deben realizar el Registro de Contribuyente Sin Licencia ante la Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (SUMAR).
Este documento es un permiso provisional que permite ejercer actividades económicas mientras se tramita la licencia definitiva.
Los pasos para obtener el registro son:
- Ingresa a la plataforma digital caracas.sigat.net.
- Ingresa a la sección Alcaldía de Caracas, pestaña de Actividades Económicas.
- Allí debe llenar el formulario digital con todos los datos y cargar los recaudos en formato PDF.
Los requisitos son:
- RIF del contribuyente
- RIF del representante legal
- Cédula de identidad del representante legal
- Acta constitutiva o certificado de emprendimiento
- Contrato de arrendamiento o título de propiedad
- Foto del establecimiento
El Registro de Contribuyente Sin Licencia tendrá vigencia de tres años. Una vez transcurrido ese tiempo debe tramitar La Licencia única de Actividades Económicas.