Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP: Magallanes escapa del abismo y Bravos acaricia el Round Robin

En una jornada infartante de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los grandes ganadores de la jornada fueron los Navegantes del Magallanes, que momentáneamente dejaron atrás los puestos de eliminación tras un agónico triunfo ante los Tigres de Aragua.

Los carabobeños volvieron a ser salvados por Rougned Odor gracias a un cuadrangular solitario en el octavo inning que derivó en el triunfo 6 carreras por 5 y el ascenso en la tabla.

Por su parte, los Caribes de Anzoátegui reafirmaron su candidatura a clasificar al Round Robin tras vencer 16-2 a los Cardenales de Lara.

Mientras tanto, los Bravos de Margarita reafirmaron su paternidad sobre los Tiburones de La Guaira al derrotarlos 9 rayitas por 0 en el estadio Nueva Esparta de Guatamare.

Así quedó la tabla de posiciones

Juegos para este jueves

Leones vs. Águilas: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".

Caribes vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Tiburones vs. Bravos: 7:00 PM/ Estadio Nueva Esparta.

Navegantes vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

