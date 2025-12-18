Migración venezolana aporta multimillonarias cifras a países latinoamericanos: esto dijo la ONU

Suscríbete a nuestros canales

Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), titulado ‘Análisis de la Contribución Fiscal y Económica de la Migración Venezolana’, señala que los migrantes venezolanos actúan como agentes dinamizadores de la economía en América Latina y el Caribe.

El estudio analiza el impacto de 5,7 millones de personas en ocho países: Colombia, Perú, Chile, Panamá, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica y Aruba.

Impacto en el consumo y la recaudación fiscal

Los datos revelan que el gasto en bienes y servicios de esta población supera los 10.600 millones de dólares al año. Este flujo económico beneficia directamente a sectores como la alimentación, la vivienda y los servicios básicos.

Además de dinamizar el mercado interno, la migración contribuye significativamente a las arcas públicas mediante el pago de tasas e impuestos, sumando más de 1.800 millones de dólares.

En términos de recaudación fiscal, destacan los aportes en:

Colombia y Perú: Más de 500 millones de dólares cada uno.

Chile: Supera los 400 millones de dólares.

"Estamos convencidos desde la OIM que la migración es un motor de desarrollo, pero queríamos aportar información empírica para el relato positivo de la migración", declaró Julio Croci, oficial regional de enlace y política de la OIM a EFE.

Regularización y mercado laboral

El informe asocia el incremento de los ingresos fiscales con los procesos de regularización. Actualmente, el 60% de los migrantes cuenta con estatus legal o trámite de refugio, mientras que el 40% restante aún no se ha integrado formalmente al sistema.

Sobre la inserción laboral, Croci destacó que no existe una rivalidad por los puestos de trabajo: "Lo que nosotros hemos visto, y analiza el estudio también, es que la migración en general no es una competencia laboral. Es una sumatoria de experiencias, de posibilidades".

Visite nuestra sección de Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube