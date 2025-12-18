Hallan cadáver de un hombre en el interior de un tanque de agua en Coche: conoce los detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles, efectivos bomberiles hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en el interior de un tanque de agua en Coche.

A través de su cuenta en Instagram, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo antonio Palacios, reveló detalles del lamentable hallazgo.

Cadáver en un tanque de agua

De acuerdo con la información difundida por Palacios, cerca de las 2 de la tarde de hoy, efectivos del CBC hallaron el cadáver de un hombre en un tanque de agua.

Indicó además que el lamentable suceso ocurrió específicamente en el municipio Libertador, parroquia Coche, calle Zea, adyacente al Hospital de Coche.

Bomberos de Caracas

Asimismo, señaló Palacios que se trata de un hombre de aproximadamente 60 años, quien estaba sin documentación, estaba en el interior del tanque con una data de al menos 24 horas.

Mediante técnicas especiales de rescate lograron extraer el cadáver, el cual fue entregado a las autoridades con competencia en el caso.

