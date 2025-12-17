“Fue despiadado”: narran el brutal crimen de un abuelo a manos de exinquilino en Davenport

Suscríbete a nuestros canales

El caso de homicidio del enfermero jubilado, John Joseph Torneo, alertó a todo Davenport, y es que, la víctima, un hombre de 67 años, fue hallada sin vida dentro de su propia casa tras varios días sin contacto con vecinos, lo que encendió las alarmas entre los residentes.

La investigación comenzó cuando un vecino reportó la ausencia prolongada del enfermero retirado, según informa Tampa Hoy.

Aunque una primera visita policial no arrojó resultados concluyentes, horas después se realizó un nuevo ingreso a la vivienda. Allí, las autoridades encontraron una habitación cerrada con seguro, dentro de la cual estaba el cuerpo sin vida, con múltiples heridas visibles.

Las pesquisas permitieron establecer que la víctima había compartido su hogar con un joven de 19 años desde septiembre. Sin embargo, días antes del crimen, el adulto mayor decidió desalojarlo por conflictos relacionados con el pago de la renta y el mantenimiento de la vivienda, hecho que habría desencadenado el ataque.

Detalles del ataque violento

Según las autoridades, el agresor regresó a la casa durante la madrugada y confrontó a la víctima, iniciando un ataque brutal. El alguacil del condado describió el hecho como extremadamente violento, señalando el uso de un arma blanca y otros objetos contundentes durante la agresión.

El joven sospechoso fue detenido poco después y, de acuerdo con las autoridades, habría confesado su participación en el crimen. Además, se informó que utilizó dinero en efectivo y tarjetas bancarias de la víctima antes de ser capturado.

El alguacil del condado aseguró que el caso continúa bajo investigación y no descartó que sea presentado como homicidio capital ante la Fiscalía Estatal. Las autoridades afirmaron contar con pruebas sólidas y reiteraron su compromiso de que el responsable enfrente todo el peso de la ley por este crimen ocurrido en Davenport, EEUU.

También visite nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube