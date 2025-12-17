Caracas: informan restricción en el Túnel de La Planicie durante dos noches; horarios y rutas alternas

Suscríbete a nuestros canales

A partir de este miércoles 17 de diciembre, se llevará a cabo una restricción total de la circulación en la parte alta del Túnel de La Planicie, sentido El Paraíso - Catia.

La medida afectará principalmente a los conductores que se desplazan desde el suroeste y el centro de la capital hacia el norte durante horas de la noche.

Caracas: informan restricción en el Túnel de La Planicie

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Transporte emitió un comunicado para alertar a los conductores.

Al respecto, informó que las labores de mantenimiento se extenderán por dos días consecutivos.

Para minimizar el impacto en el tráfico pesado del día, el cierre se ejecutará desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

De igual forma, se indicó que las acciones buscan la reparación necesaria de las juntas de dilatación para garantizar la seguridad estructural de la vía.

De acuerdo con el escrito, la prohibición de paso aplicará específicamente para las rampas de acceso que conectan con la parte superior de la estructura desde Caricuao y Quinta Crespo.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Las autoridades informaron que, mientras se ejecutan las obras, los conductores deberán circular obligatoriamente por la parte baja del Túnel de La Planicie para continuar su ruta hacia Catia.

Los conductores también pueden subir por la Avenida Baralt o México hacia el centro y conectar con la Avenida Sucre para llegar a Catia o empalmar con la autopista Caracas-La Guaira.

También continuar por la autopista principal hacia el centro/este y utilizar las salidas de San Martín o El Silencio para conectar con las avenidas principales del oeste.

Este mantenimiento forma parte de los planes de recuperación de la infraestructura vial de las principales autopistas de Caracas.

Se recomienda a los usuarios de la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro tomar previsiones si planean transitar por la zona en el horario establecido para evitar retrasos.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube