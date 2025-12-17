Venezuela responde: poder ciudadano exige respeto a la libre navegación ante anuncio de bloqueo naval

Suscríbete a nuestros canales

El Consejo Moral Republicano manifestó su rechazo absoluto a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidas contra Venezuela.

El organismo calificó estas declaraciones como una escalada inaceptable que atenta contra la soberanía del país y su derecho a comerciar libremente en el ámbito internacional.

Donald Trump, presidente de EEUU, afirmó que Venezuela debía “devolver” petróleo, tierras y otros activos. Este tipo de declaraciones fueron consideradas por el Consejo Moral Republicano como injerencistas y un intento de apropiarse de los recursos naturales y estratégicos venezolanos, de acuerdo a las palabras del comunicado.

El Consejo Moral Republicano reafirmó su respaldo total al Gobierno Nacional en todas las acciones que decida tomar para proteger los recursos del país. Asimismo, también se afirmó que estas medidas están enmarcadas dentro del derecho internacional, garantizando la libre navegación, el comercio legítimo y la soberanía energética de Venezuela.

En este sentido, el Consejo Moral Republicano exhortó al pueblo estadounidense y a los demás países a condenar estas amenazas. Se destacó la importancia de la solidaridad internacional para frenar cualquier intento de despojo de recursos y para proteger la autodeterminación de las naciones latinoamericanas.

Asimismo, también se subrayó la necesidad de proteger las riquezas naturales y evitar la imposición de gobiernos títeres que busquen doblegar a los países de la región.

