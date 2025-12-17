Calendario 2026: Conozca los días de Carnaval y cuándo será Semana Santa

Suscríbete a nuestros canales

El calendario oficial de días no laborables en Venezuela para el año 2026 ya define las fechas de los principales asuetos religiosos y culturales del país.

Estos días son de importancia para muchos, ya que desde el inicio de año comienzan a planificar sus vacaciones y los destinos que esperan visitar en estos asuetos.

¿Cuándo será Carnaval y Semana Santa?

Para 2026, los días de Carnaval serán el 16 y 17 de febrero, lunes y martes, respectivamente, por lo que el Miércoles de Cenizas será el 18 de febrero, dándole inicio a la cuaresma.

Por ello, Semana Santa comenzará el 29 de marzo con el Domingo de Ramos, seguido del Jueves Santo el 2 de abril, el Viernes Santo el 3 de abril y finalizará el 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Cabe destacar que la razón por la que el Carnaval y la Semana Santa nunca caen en el mismo día es porque no se rigen por el calendario solar común, sino por la luna llena.

El Domingo de Resurrección sería el primer domingo después de la primera luna llena que ocurre tras el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, y, por esa razón, la Semana Mayor siempre cae entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Una vez que se tiene la fecha del Domingo de Resurrección, se cuentan 40 días hacia atrás (sin contar los domingos) y ese día exacto es el Miércoles de Ceniza.

Hay exactamente 40 días entre el final del Carnaval y el inicio de la Semana Santa.

¿Cuántos fines de semanas largos habrán en el país?

Día del Trabajador (Viernes, 1 de mayo). Natalicio de Simón Bolívar (Viernes, 24 de julio). Día de la Resistencia Indígena (Lunes, 12 de octubre).