El "impuesto" invisible de Illinois: lo que pagarás de más por usar la autopista tras la nueva ley de Pritzker

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, selló este lunes un cambio de rumbo drástico para la infraestructura estatal al firmar la Ley de la Autoridad de Tránsito del Norte de Illinois.

Esta reforma busca inyectar 1.500 millones de dólares anuales al transporte público, pero el peso financiero recaerá directamente sobre los bolsillos de quienes transitan por las autopistas de peaje.

La medida no solo redefine el presupuesto estatal, sino que altera la economía diaria de miles de trabajadores y empresas de logística que dependen de estas arterias viales.

Impacto inmediato

El impacto inmediato se sentirá en las cabinas de cobro. Para un conductor particular, un trayecto hacia el Aeropuerto O'Hare por la autopista Tri-State saltará de los 0,75 dólares actuales a 1,20 dólares, un incremento del 60% por viaje.

Sin embargo, el golpe más severo lo recibirá el sector transporte: los vehículos comerciales enfrentan un alza del 30% en sus tarifas.

Además, la ley establece un mecanismo de ajuste bianual vinculado a la inflación, con un tope del 4% anual, lo que garantiza que el costo de circular por Illinois seguirá subiendo de forma sostenida.

Pritzker defiende la medida

Desde el despacho de Pritzker defienden la agresiva maniobra argumentando que las tarifas de Illinois se mantienen por debajo de la media nacional.

Según la hoja informativa oficial, la recaudación adicional de hasta 1.000 millones de dólares anuales blindará el mantenimiento y la modernización de las vías en doce condados.

No obstante, el Illinois Policy Institute advierte sobre una realidad más cruda para el ciudadano de a pie: el viajero promedio gastará 329 dólares adicionales al año a partir de 2027, mientras que los transportistas de carga pesada asumirán un sobrecosto de hasta 1.264 dólares anuales.

Esta pugna de visiones pone de relieve una tensión geográfica y económica; mientras los defensores del tránsito celebran el rescate del sistema público, los críticos denuncian que se están desviando recursos de proyectos viales locales para subsidiar las necesidades de Chicago, asfixiando la competitividad del transporte comercial en el estado.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube