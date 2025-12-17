Entienda las nuevas reglas del Crédito Tributario por Hijos para 2026: verifique si es elegible y qué debe hacer

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los reembolsos de impuestos más esperados en Estados Unidos (EEUU) ha modificado las reglas para su emisión en 2026, conozca los detalles.

A partir del 1 de enero de 2026, el Crédito Tributario por Hijo (Child Tax Credit o CTC) experimentará cambios significativos debido a la nueva legislación fiscal impulsada por la administración de Donald Trump.

La conocida informalmente como la ley "One Big Beautiful Bill" o OBBB, se supone que busca hacer permanentes y ampliar varios beneficios que estaban por expirar.

Cambios asociados a la elegibilidad

Los requisitos básicos para el hijo calificado se mantienen, pero con un cambio estricto en la documentación:

El niño debe tener 16 años o menos al final del año tributario.

Para reclamar el crédito, el hijo debe tener un número de Seguro Social válido.

Además, la nueva ley requiere que al menos uno de los padres también tenga un SSN válido; esto elimina la posibilidad de que padres que declaran con ITIN reclamen el crédito por hijos ciudadanos, una diferencia clave con años anteriores.

Debe ser tu hijo, hijastro, hermano, o descendiente de estos, y haber vivido contigo más de la mitad del año en EEUU.

Límites de Ingresos:

El crédito se otorga completo si tus ingresos no superan ciertos niveles. Si ganas más, el crédito se reduce gradualmente ($50 por cada $1.000 de exceso):

Casados (declaración conjunta): Hasta $400.000.

Demás contribuyentes (solteros o cabeza de hogar): Hasta $200.000.

Monto máximo: 2.000 dólares (antes) - $2,200 (indexado a inflación - ahora)

- Parte reembolsable: $1.700, se mantiene igual.

- Ingreso mínimo: $2.500, se mantiene igual.

- Requisito del SSN: solo el niño (antes) - Niño y al menos un padre (Ahora)

Cambios sobre los montos del CTC

A diferencia de los años anteriores donde el monto era de $2.000, la nueva ley eleva y ajusta esta cifra:

Monto máximo: se establece en $2.200 por cada hijo calificado.

Ajuste por inflación: a partir de 2026, este monto de $2.200 se ajustará anualmente según la inflación, lo que significa que podría aumentar en años posteriores.

Otros dependientes: para dependientes que no califican para el crédito total (como hijos de 17-18 años o estudiantes universitarios de 19-24 años), se mantiene un crédito no reembolsable de $500.

En este sentido, si el crédito es mayor que los impuestos que debes, puedes recibir una parte como reembolso:

- Límite de reembolso: el monto máximo reembolsable será de $1.700 por hijo para 2026.

- Requisito de ingresos: debes haber ganado al menos $2.500 en el año para empezar a calificar para la parte reembolsable.

El reembolso se calcula como el 15% de tus ingresos por encima de esos $2.500.

Consideraciones extras para beneficiarios

El servicio de Rentas Internas (IRS), recordó que el CTC se reclama al presentar el Formulario 1040 o 1040(SP) junto con el Anexo 8812, correspondiente a créditos por hijos calificados y otros dependientes.

Además, debe tener en cuenta que, por ley, los reembolsos que incluyan este crédito no pueden emitirse antes de mediados de febrero, como medida antifraude.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube