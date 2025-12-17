Cheque de reembolso por inflación 2025: quiénes califican para el nuevo pago de Nueva York sin hacer trámites

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York activa una medida sin precedentes para frenar el impacto del alto costo de vida en los hogares.

El presupuesto estatal 2025-2026 oficializó la entrega de los primeros cheques de reembolso por inflación en la historia de la entidad, un alivio financiero diseñado para devolver a los contribuyentes parte de lo recaudado mediante el impuesto sobre las ventas, el cual ha escalado de forma proporcional al aumento de los precios de productos y servicios básicos.

La distribución de estos fondos se ejecutó a finales de septiembre de 2025 y alcanzaró a más de 8 millones de ciudadanos. El proceso destaca por su sencillez operativa: el Departamento de Impuestos envió los pagos de manera automática, eliminando trámites burocráticos para quienes cumplieron con los requisitos.

Criterio de selección

El criterio de selección se basa estrictamente en la declaración de impuestos sobre la renta de residentes de 2023 (Formulario IT-201).

Para calificar, el contribuyente no debe haber sido declarado como dependiente en otra declaración y debe situarse dentro de los umbrales de ingresos establecidos por la nueva ley.

La cuantía del beneficio varía según el estado civil y el ingreso bruto ajustado. Las parejas que presentan una declaración conjunta con ingresos de hasta 150.000 dólares recibirán el monto máximo de 400 dólares, mientras que aquellos que perciben entre 150.000 y 300.000 dólares obtendrán 300 dólares.

Otros contribuyentes

Por su parte, los contribuyentes solteros y jefes de hogar con ingresos de 75.000 dólares o menos recibirán un cheque de 200 dólares. Incluso quienes superen esa cifra, hasta un tope de 150.000 dólares, contarán con un respaldo de 150 dólares.

Aunque el despliegue logístico inicia en septiembre, las autoridades advierten que la emisión masiva tomará varias semanas. El orden de llegada no responderá a códigos postales ni regiones específicas, por lo que la recepción puede variar incluso entre vecinos de un mismo edificio.

Este esfuerzo financiero busca mitigar la presión inflacionaria que ha mermado el poder adquisitivo en la Gran Manzana y el resto del estado durante el último año.

