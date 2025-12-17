Localizados con vida a los tres pescadores de Aragua: así se llevó el rescate en alta mar

Suscríbete a nuestros canales

La mañana de este miércoles 17 de diciembre, tres pescadores que se encontraban desaparecidos fueron hallados con vida en las costas del litoral central.

El rescate fue posible gracias a un trabajo conjunto entre los cuerpos de seguridad del Estado y los propios habitantes de la zona, quienes unieron esfuerzos para encontrarlos.

Según informó El Siglo, los tripulantes, identificados como Rubén Díaz, César Lartiguez y Denis Díaz, viajaban en la embarcación llamada "El Zaranda".

El reporte de la desaparición

La emergencia comenzó la noche del martes 16 de diciembre. La alarma se encendió cuando la embarcación no regresó al puerto a la hora que tenían prevista después de su jornada de trabajo diaria.

Al notar el retraso, se notificó de inmediato a las autoridades marítimas para iniciar las labores de rastreo.

Operativo de búsqueda

De inmediato, funcionarios de Protección Civil y Bomberos de Aragua activaron un plan de seguridad para dar con los ciudadanos. Durante la madrugada y las primeras horas del miércoles, los equipos oficiales se lanzaron al mar para cubrir diferentes puntos de la costa.

En este operativo fue clave la participación del Consejo de Pescadores "Virgen del Carmen" de Ocumare de la Costa.

Los compañeros de faena de los desaparecidos decidieron sumarse a las tareas de búsqueda, usando sus propios botes para colaborar con los organismos públicos hasta lograr el rescate exitoso de los tres hombres.

