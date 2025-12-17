Reportan a tres pescadores desaparecidos en Aragua: despliegan operativo

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, la angustia se apoderó de las costas de Aragua tras reportarse la pérdida de tres pescadores que salieron a cumplir con su jornada habitual.

Los hombres se encuentran desaparecidos desde la mañana del pasado martes 16 de diciembre, cuando perdieron contacto total con sus familiares y colegas.

De acuerdo con información de Periquito Digital, la alarma se encendió cuando la embarcación no regresó al puerto en el horario previsto. La última vez que fueron vistos fue en el sector La Boca, en Ocumare de la Costa.

Detalles de la embarcación y tripulantes

Los desaparecidos fueron identificados como Rubén Díaz y Deniz Díaz, quienes viajaban acompañados por el capitán de la lancha, César Lartiquez.

El grupo navegaba en una embarcación llamada "El Zaranda", con matrícula ADKN, la cual zarpó aproximadamente a las 5:00 a.m.

¿Qué más se conoce?

Aunque el regreso de los pescadores estaba pautado para la 1:00 p.m. del mismo martes, el incumplimiento de este horario activó de inmediato los protocolos de emergencia.

Al ver que pasaban las horas sin señales del bote, los familiares y compañeros de los pescadores dieron aviso a las autoridades competentes para iniciar el rastreo.

Funcionarios de Protección Civil Aragua, en conjunto con otros organismos de seguridad, desplegaron recursos por aire y mar para intentar localizar a los tripulantes.

Hasta el momento, se cumplen 27 horas de búsqueda en el litoral aragüeño, mientras las autoridades recolectan cualquier dato adicional que ayude a dar con el paradero de los tres hombres.

Visite nuestra sección Comunidad

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube