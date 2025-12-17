¡El PSG es campeón de la Intercontinental! Así fue la final contra el Flamengo

Suscríbete a nuestros canales

El PSG y el Flamengo se vieron las caras en una final muy intensa en Doha. Aunque el equipo francés llegaba como favorito, el Flamengo no se rindió y llevó el partido hasta los penales después de 120 minutos de juego parejo.

Kvaratskhelia abrió el marcador y Jorginho empató

El primer gol del encuentro llegó al minuto 37. Kvaratskhelia aprovechó un pase de Doué para poner el 1-0 a favor de los parisinos. Antes de esto, el VAR le había quitado un gol a Fabián Ruiz porque la pelota se había salido del campo.

En la segunda parte, el equipo brasileño mejoró su juego y consiguió el empate. Jorginho puso el 1-1 definitivo desde el punto de penal al minuto 61, luego de que Marquinhos cometiera una falta sobre De Arrascaeta en el área.

Drama en los penales y Safonov como héroe

El partido estuvo a punto de definirse en los minutos finales cuando Pedro mandó un remate al palo que pudo darle el triunfo al Flamengo. Al no romperse el empate, todo se decidió desde los once pasos.

La tanda de penales estuvo llena de nerviosismo. Ousmane Dembélé falló su tiro para el PSG enviándolo por encima del arco. Sin embargo, el arquero Safonov salvó al equipo francés al atajar el último remate de Araújo, dándole así el título al conjunto de Luis Enrique.

