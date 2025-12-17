Impuestos 2026 en EEUU: la guía paso a paso para prepararse y asegurar sus reembolsos

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) la temporada de impuestos está marcada por mucha actividad por parte de los contribuyentes, hay que hacer cálculos, asegurarse de utilizar las cifras y formularios correctos y surgen dudas que deben resolverse adecuadamente.

Por esta razón es importante que los contribuyentes no esperen hasta la última hora para organizarse, ir preparando la documentación necesaria, entre otros factores, para la presentación frente al Servicio de Impuestos Internos (IRS).

De hecho, desde el mes de noviembre, el IRS anima a los ciudadanos a prepararse ahora para la próxima temporada de declaración de impuestos, ofreciendo consejos acerca de las novedades y lo que deben tener en cuenta antes de presentar su declaración.

Sobre todo en el marco de la Ley de un Gran y Hermoso Proyecto de Ley, la cual puede afectar significativamente los impuestos, créditos y deducciones federales.

Si bien el IRS todavía no lo ha confirmado, la fecha de inicio para presentar los impuestos correspondientes al año fiscal 2025 será el 15 de abril de 2026, salvo que coincida con un fin de semana o feriado.

Primer paso para dar inicio a la preparación

Reúna y organice sus documentos tributarios

Tener sus documentos tributarios organizados ayuda a los contribuyentes a presentar declaraciones de impuestos completas y precisas, y a evitar errores que podrían retrasar sus reembolsos, señala el IRS.

Instan a comenzar por reunir:

- Información de su cuenta bancaria.

- Formularios W-2 de su(s) empleador(es).

- Formularios 1099 de bancos y otros pagadores.

- Registros de transacciones de activos digitales.

Los contribuyentes deben esperar hasta que hayan recibido todos sus documentos tributarios para presentar su declaración.

Mantener los documentos organizados también facilita la búsqueda de la información necesaria para reclamar deducciones o créditos.

Recomendaciones clave

Abra su cuenta en línea del IRS: hacen hincapié en que una cuenta en línea del IRS permite a los contribuyentes acceder de forma segura a su información tributaria personal, incluidas las declaraciones presentadas recientemente.

Mediante esta herramienta, los contribuyentes pueden:

- Consultar sus registros tributarios, incluidos el ingreso bruto ajustado y las transcripciones.

- Realizar, programar y consultar pagos.

- Obtener o consultar su PIN de protección de identidad (PIN IP).

- Autorizar a un profesional de impuestos a acceder digitalmente a sus registros tributarios.

- Acceder a los formularios W-2 disponibles y a ciertos formularios 1099.

Depósito directo directo: ya que es la manera más rápida de recibir su reembolso.

Tenga en cuenta, además, de que el IRS comenzó a eliminar gradualmente los cheques de reembolso de impuestos en papel el 30 de septiembre de 2025, lo que significa que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar sus números de ruta y de cuenta para recibir sus reembolsos directamente en sus cuentas bancarias.

Los contribuyentes sin cuenta bancaria pueden aprender a abrir una en un banco asegurado por la FDIC o a través de la Herramienta Nacional de Localización de Cooperativas de Crédito: https://mapping.ncua.gov/.

Además, recuerdan que las tarjetas de débito prepagadas, billeteras digitales o aplicaciones móviles pueden ser compatibles con el depósito directo.