Cabello a Trump: Nueva York y Washington están asfaltado con petróleo venezolano robado

El secretario general del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, calificó como "aberrante" el reciente pronunciamiento del presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, quien exigió al Gobierno de Nicolás Maduro devolver “el petróleo, tierras y otros activos, que nos robaron”.

“Esto es aberrante, que Venezuela le está robando a Estados Unidos tierras, petróleo y otros activos. Por Dios señor presidente revise la historia. Nada más le puedo decir a usted que Nueva York y Washington están asfaltados con petróleo venezolano robado, sin pagar ni un centavo”, indicó Cabello, en su programa “Con el Mazo Dando”.

Ante la amenaza de Trump de utilizar "la armada más grande jamás reunida" para rodear el territorio nacional, Cabello advirtió sobre las consecuencias energéticas de una agresión.

“Ni una gota, escúchese bien, ni una gota de petróleo saldrá de aquí a Estados Unidos si agreden a Venezuela”, advirtió.

Plan de Machado

Durante su intervención, Cabello reveló que la dirigente opositora María Corina Machado inició un plan para insertar a su hija, Ana Corina, en la política de EEUU.

Según el funcionario, este movimiento se hizo evidente durante la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz, evento que, a su juicio, fue utilizado como plataforma de lanzamiento.

“Muchos pueden creer que fue algo normal o merecido, pero lo que hay detrás es el inicio de una estrategia para que Ana Corina entre en la política estadounidense”, expresó Cabello.

Explicó además que ya existen contactos con asesores del Partido Republicano para que la joven inicie su carrera en cargos menores, ante la supuesta convicción de Machado de que “no podrá alcanzar la presidencia en Venezuela”.

Cabello señaló que esta maniobra busca replicar el modelo de la diáspora cubana, cuyos integrantes se insertaron en el sistema político de EEUU para influir en la agenda internacional contra la Revolución en la isla.

“Machado se está adelantando para construir influencia en el imperio, con la esperanza de que esto contribuya, directa o indirectamente, a un cambio de régimen en Venezuela en el futuro”, concluyó