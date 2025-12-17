¿Traición a Yamal? Los votos de Lionel Messi para el premio The Best 2025

Suscríbete a nuestros canales

La reciente gala de los premios The Best FIFA 2025, que coronó a Ousmane Dembélé como el mejor del año, ha dejado una herida abierta en la afición del FC Barcelona.

El foco del conflicto no es el ganador, sino cómo Lionel Messi, actuando como capitán de la selección argentina, repartió sus puntos.

La distribución que desató la tormenta

Messi otorgó sus cinco puntos máximos a Dembélé y tres puntos a Kylian Mbappé. Lo que realmente dolió en el entorno culé fue que a Lamine Yamal, la joven estrella y actual referente del Barça, solo le dio un punto.

La indignación surge al ver que el astro argentino prefirió poner por delante a un jugador del Real Madrid (Mbappé) antes que a la "joya" de su propio club histórico.

"Una puñalada y una traición"

Las reacciones no tardaron en llegar. En el programa El Chiringuito, el comentarista deportivo Jota Jordi fue contundente al calificar la acción de Messi como una "puñalada a Lamine" y una "traición".

Jordi sugirió que el voto de Messi no fue objetivo, sino algo más profundo y personal. Incluso lanzó una pregunta al aire que dejó a todos pensando: "¿Sabéis lo que opina la familia de Messi de Lamine Yamal?".

Otros votos destacados

La votación dejó ver otras preferencias interesantes entre los protagonistas del fútbol:

Luis de la Fuente: El seleccionador español apostó por Pedri.

Carlo Ancelotti: El ex director técnico del Madrid y actual seleccionador de Brasil se inclinó por el ganador, Dembélé.

Luka Modric: El capitán croata dio su máxima puntuación a Vitinha.

Para muchos aficionados, este episodio confirma una distancia emocional entre Messi y el club que el barcelonismo aún no logra asimilar por completo.

