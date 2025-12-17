La recomendación de los más expertos: implementa estos hábitos y ayuda a crecer a tus hijos

Suscríbete a nuestros canales

¿Quieres ayudar a crecer a tus hijos sanos y fuertes? Los hábitos son la clave para conseguirlo, porque dan seguridad y estructura a los niños, reducen el estrés, fomentan la autonomía, disciplina, autoestima y aprendizaje de valores como la responsabilidad, cooperación y respeto, refiere la Inteligencia Artificial.

Además, expertos señalan que son la base para un desarrollo físico, mental y emocional equilibrado a largo plazo.

¿Qué tan importante son los hábitos para ayudar a crecer a tus hijos?

Desde la higiene hasta la alimentación y la organización del tiempo, son claves para formar y educar a los hijos.

Los padres deben ser modelos a seguir y crear rutinas familiares que incluyan tiempo de calidad y actividad juntos; fomentar hábitos de buena higiene, nutrición, actividad física, sueño adecuado y salud emocional.

Todo ello es esencial para priorizar la salud y el bienestar de los hijos desde una temprana edad y cuando se hace de la manera correcta, los acompaña toda la vida.

“Enseñar a los niños a tomar decisiones saludables desde temprano puede prepararlos para una buena salud y prevenir problemas a largo plazo como la obesidad, las enfermedades cardíacas y la presión arterial alta”, señala la pediatra certificada por la junta de INTEGRIS Health Medical Group Council Crossing, Stephanie Hunter.

Incorpora estas “vitaminas” en su día a día

El pediatra conocido en la red social TikTok como @pediatradasuki comparte los hábitos que favorecen la salud y crecimiento de los niños. El experto denomina dichos hábitos, como las vitaminas que disparan el crecimiento de los hijos. Son cinco:

1. Sueño adecuado. Los niños a las 8 de la noche deben estar acostada, pues durante la noche es cuando se produce la hormona de crecimiento.

2. Alimentación saludable. Incluir la proteína tanto de origen animal como de origen vegetal.

3. Eliminar completamente el uso de pantallas.

4. Actividad física. Realizar deporte favorece la producción de la hormona del crecimiento.

5. Elimina completamente la azúcar de la dieta. “Además de ser un veneno para el cerebro de tu hijo, el azúcar disminuye la producción de la hormona de crecimiento”.

Cabe acotar que, el experto señaló que no existe ninguna vitamina milagrosa que dispara la hormona de crecimiento en los niños.

