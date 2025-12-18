Horóscopo del 18 de diciembre: Momento ideal para proyectar y convencer a alguien importante para obtener grandes beneficios

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy tienes un trígono positivo con Mercurio. Se activa el poder de la comunicación como una herramienta espectacular para abrir caminos y resolver conflictos de manera más efectiva. Momento ideal para proyectar y convencer a alguien importante para obtener grandes beneficios y poder salir adelante. Es el tiempo ideal para avanzar y poder hacer realidad los sueños. Avanza con seguridad y solidez.

TAURO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y debes cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importantísimo hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo nuestro cuerpo físico.

GÉMINIS: Estas bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Es muy posible que te sientas deprimido, triste y amargado. Quizás estés totalmente desilusionado por todo lo que te está pasando. Por suerte, es una crisis momentánea, no es permanente ni tampoco es tu estado final. Tienes que continuar y sobrellevar este proceso para seguir adelante. Dios, te va ayudar, pero debes subir el ánimo y entrar en agradecimiento.

CÁNCER: Tienes una cuadratura con Quirón, hay una reflexión importante internamente y quizás estés buscando la manera de perdonar a tus seres queridos que en el pasado te pudieron haber hecho daño. También es importante perdonarte a ti mismo para que puedas avanzar, porque también tienes algo de responsabilidad por lo sucedido. No se puede evitar el compromiso. Dios no juega a los dados.

LEO: El Universo conspira a tu favor a través de un trígono positivo con Quirón, el sanador cósmico. Esta poderosa alineación te brinda la claridad necesaria para reconocer tus debilidades sin juicio y con ello, la oportunidad de transformarlas en fortalezas. Con la guía divina y una fe firme, podrás corregir lo que sea necesario y avanzar hacia un futuro más luminoso. Mantén viva la esperanza, estás en camino de saborear las dulzuras de la vida.

VIRGO: Está activo un trígono positivo con la Luna. Esta energía te beneficia para equilibrar tus emociones internas y poder avanzar en la conquista de tus metas. Tienes un apoyo emocional positivo que te permite poder surgir de manera acelerada, y cada día mejor alineado para lograr grandes beneficios. Una vez más, puedes salir adelante con altos niveles de excelencia. Dios te bendiga.

LIBRA: Tienes en estos momentos una oposición negativa con Quirón. Los resultados hasta ahora no son los más positivos y te sientes afectado negativamente por ver el desastre que tienes de vida. Debes realizar cambios fuertes y rápidos para tener otros resultados de manera inmediata. Todavía estás a tiempo y tu vida apenas se inicia. Se abren nuevas oportunidades y ahora hay que definir.

ESCORPIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías.

SAGITARIO: En este momento, un trígono positivo con Quirón te envuelve con una energía profundamente sanadora. Esta influencia te permite reconocer con mayor claridad aquellas áreas de tu vida que necesitan ajustes, no desde la culpa, sino desde la conciencia y el deseo genuino de crecer. Es una oportunidad valiosa para refinar tus procesos, avanzar con mayor sabiduría y consolidar tu evolución interior.

CAPRICORNIO: Tienes un trígono positivo activo con Urano. Esta energía te permite hacer cambios y transformaciones bastante positivas y obliga también a buscar la manera de activar tu vida de forma más sólida y evitar el estancamiento. Tu vida tiene que ser diferente, más tranquila y relajada. Podrías entrar en un estado evolutivo constante. Presta atención a las propuestas que el entorno te presente y luego toma la mejor decisión.

ACUARIO: El Universo te beneficia con un sextil positivo con el Sol. Esta energía te brinda una fuerza tremenda para seguir adelante y desarrollar más el amor propio. Hoy de manera simultánea, tienes un sextil positivo con Venus y activa todo lo que tiene que ver con quererse a sí mismo y buscar dentro de sí la mayor cantidad de amor posible. Debes sacar la mejor motivación para continuar avanzando en la vida.

PISCIS: Un poderoso sextil con el planeta Urano te está proponiendo grandes cambios en tu vida personal. Sabemos que ya estás haciendo muchos ajustes, pero se requieren de más transformaciones para que puedas entrar en un nuevo periodo. Estarás en poco tiempo en otro nivel con más calidad de vida. Deja el pasado y facilita los nuevos movimientos a través del desarrollo en ti. Suelta perdona y avanza.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin