¡Hogares de Washington ahorran energía y dinero! Conoce los requisitos para aplicar a este programa

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia de Energía para los Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) brinda un apoyo fundamental a los residentes del estado de Washington, ayudando a aliviar el alto costo de la calefacción y la refrigeración.

Este programa federal distribuye subvenciones a través del Departamento de Comercio del Estado de Washington a agencias comunitarias y tribales locales, que son las encargadas de gestionar directamente la asistencia para las familias que cumplen con los requisitos.

¿Quiénes son elegibles y cuáles son los requisitos de ingreso?

Los hogares en Washington pueden calificar para LIHEAP principalmente según su nivel de ingresos.

Es necesario que el hogar resida en Washington y, por lo general, el ingreso bruto total debe estar en o por debajo del 60% del ingreso medio estatal.

Las pautas de ingresos exactas cambian cada año y dependen del tamaño del hogar.

Por ejemplo, en los últimos períodos, los límites de ingresos brutos mensuales para una familia de cuatro personas rondan entre $5.200 y $5.500 (cifras que los solicitantes deben confirmar con su agencia local).

Además, el hogar no debe haber recibido una subvención de LIHEAP durante el año del programa actual, que generalmente va de octubre a septiembre.

¿Cómo solicitar el Programa de Asistencia de Energía para los Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) en Washington?

Los solicitantes comienzan el proceso contactando y programando una cita con el proveedor de LIHEAP en su condado.

El Departamento de Comercio de Washington no se encarga directamente de procesar las solicitudes ni de determinar la elegibilidad.

Encuentran un proveedor: Los residentes pueden utilizar el mapa público de LIHEAP del Departamento de Comercio de Washington para localizar la agencia de acción comunitaria o la organización tribal que atiende su área.

Programan una cita: Cada agencia local tiene su propio proceso para programar citas, así que es recomendable que se informen sobre los pasos específicos que deben seguir.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube