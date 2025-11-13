¿Pueden deportarte? Documentos claves para protegerte en un encuentro con el ICE: así evitas complicaciones, según abogado

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos mantiene activos sus operativos de redadas contra inmigrantes, situación que genera temor e incertidumbre en diversas sectores.

En respuesta a esta preocupación creciente, expertos en leyes de inmigración y grupos de apoyo emitieron una serie de recomendaciones claras para llegar consigo y evitar inconvenientes, informó El Comercio.

¿Cuáles son los documentos indispensables?

Los residentes permanentes tienen la obligación legal de portar siempre su Green Card original. Este documento no es un simple carné, sino la evidencia que legitima su permanencia y actividad laboral en el país.

De acuerdo con la abogada María Rosa Nieto, no presentarla cuando un oficial de inmigración la solicite puede dar pie a complicaciones y poner en duda el estatus de la persona.

A su vez, el tipo de identificación y prueba de estatus que se debe presentar varía según la situación migratoria de la persona. En caso de una revisión o redada, es esencial saber qué documento mostrar para acreditar rápidamente la identidad y la legalidad de la estancia:

Residentes permanentes : la Green Card o tarjeta de residencia vigente.

: la Green Card o tarjeta de residencia vigente. Ciudadanos estadounidenses : pasaporte, acta de ciudadanía o acta de nacimiento.

: pasaporte, acta de ciudadanía o acta de nacimiento. Beneficiarios de programas especiales : la tarjeta correspondiente a su estatus (por ejemplo, la tarjeta de DACA o el documento oficial de TPS u otros permisos emitidos por USCIS).

: la tarjeta correspondiente a su estatus (por ejemplo, la tarjeta de DACA o el documento oficial de TPS u otros permisos emitidos por USCIS). Personas con permiso de trabajo o asilo : la tarjeta de permiso de trabajo o los documentos de la corte o de inmigración que respalden el trámite en curso.

: la tarjeta de permiso de trabajo o los documentos de la corte o de inmigración que respalden el trámite en curso. Turistas o visitantes: la visa de entrada y el pasaporte válidos.

Medidas preventivas y consejos de seguridad

Como medida de precaución, los expertos sugieren evitar portar los documentos originales en situaciones de riesgo o de forma rutinaria si no es estrictamente necesario, y en su lugar, llevar copias certificadas de los papeles más importantes.

Esto es una protección ante posibles pérdidas o robos. No obstante, en el caso específico de los residentes permanentes, la Green Card debe ser el original.

La calma y la documentación en regla son las mejores herramientas para que un encuentro con ICE se resuelva de manera rápida y sin una detención innecesaria.

Si ICE te detiene: conoce tus derechos

Los abogados migratorios hacen énfasis en los siguientes puntos en caso de un encuentro con agentes de ICE:

Es crucial cooperar con el oficial y no correr, discutir o luchar, ya que esto puede llevar a cargos criminales adicionales.

A menos que tengas un estatus legal, puedes indicar que deseas ejercer tu derecho a no responder preguntas sobre tu situación migratoria, nacionalidad u otra información personal hasta que hables con un abogado.

Proporcionar información incorrecta o documentos falsificados siempre empeorará tu situación legal.

Si te presentan papeles, pide hablar con un abogado o un intérprete antes de firmar cualquier cosa.

Si eres detenido o arrestado, pide de inmediato hablar con un abogado. Ten memorizados los números de teléfono de un abogado y de un contacto de emergencia.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube