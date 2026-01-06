Grok en la mira: piden a Elon Musk frenar "deepfakes" sexuales de niños en X

Suscríbete a nuestros canales

El Reino Unido hizo un llamado al magnate tecnológico Elon Musk, para que tome acciones urgentes que logren frenar el uso indiscriminado de Grok, la inteligencia artificial de la red social X.

El motivo de la solicitud obedece a la mala utilización de dicha herramienta para la creación de "deepfake" sexualizados de menores de edad, alrededor del mundo.

La ministra de Tecnología del Reino Unido, Liz Kendall, hizo la petición formal este martes, la cual se suma a un llamado que hiciera anteriormente el regulador de comunicación británico (Ofcom), órgano que indicó el pasado lunes que existen "serias preocupaciones" sobre una de las funciones de Grok que generaba "imágenes de personas con poca ropa e imágenes sexualizadas de niños", según reseña la agencia de noticias EFE.



"Lo que hemos visto en línea en los últimos días ha sido absolutamente espantoso e inaceptable en una sociedad decente. Nadie debería pasar la experiencia de ver 'deepfakes' íntimos suyos en internet", dijo Kendall en un comunicado difundido por medios británicos.



"No permitiremos la proliferación de estas imágenes humillantes y degradantes que se dirigen de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas. X debe abordar esta cuestión con urgencia", añadió la ministra, que reiteró su apoyo a Ofcom ante posibles medidas coercitivas que pueda considerar necesarias contra la red social, según lo expuesto por EFE.

Vale destacar que en la cuenta de Grok en X, los operarios de la cuenta admitieron que exista material como el denunciado, sin embargo, consideran que los mismos son aislados.

Grok recalcó que, a pesar de todo, están trabajando para bloquear este tipo de peticiones por completo.



En este sentido, Kendall reiteró la obligación de los operadores de actuar adecuadamente y recordó que, bajo la reciente Ley de Seguridad en Internet ('Online Safety Act') británica, los delitos como el abuso de imágenes íntimas y el ciberexhibicionismo están tipificados, aunque estén hechos con IA, y las plataformas deben evitar su publicación o eliminarlas con rapidez si aparecen.

La respuesta

El magnate tecnológico, Elon Musk, respondió el pasado fin de semana. Indicó a los usuarios que aquellas personas que utilicen Grok para contenidos fuera de orden e ilegales, sufrirán las misas consecuencias de aquellos que publiquen contenido real prohibido.

