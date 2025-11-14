Detienen a sujeto que se dedicaba al phishing: usaba falsos créditos bancarios para robar datos de usuarios

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Elieser José Silva García (26), en la parroquia Ambrosio, municipio Cabimas, estado Zulia, luego de determinar que se dedicaba al phishing.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde explicó que mediante una investigación que realizaron las comisiones del Cicpc, comprobaron que el sujeto se dedica a publicar anuncios publicitarios en las redes sociales, referentes a créditos aprobados por la entidad financiera del Banco de Venezuela.

“Con la finalidad de captar a personas, quienes al dar click a dicho anuncio e ingresar su usuario y clave de acceso, el mismo obtenía sus datos, para posteriormente ingresar a la cuenta bancaria de las víctimas y sustraer el dinero de las mismas, afectando su patrimonio económico”, detalló.

Rico agregó que Silva también enviaba correos fraudulentos a fin de obtener sus usuarios y claves de accesos de Instagram.

“Y al obtener dicha información, ingresaba a las redes sociales de las víctimas para comercializar dólares en efectivo”, indicó.

Mencionó que al momento de la detención, los funcionarios incautaron dos celulares y recuperó una moto Toro Fox TR 150, placa AF5D60R.

Aseguró que Silva García fue puesto a la orden del Ministerio Público.