Justicia

Detienen a sujeto que se dedicaba al phishing: usaba falsos créditos bancarios para robar datos de usuarios

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público

Por Genesis Carrillo
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 11:06 pm
Detienen a sujeto que se dedicaba al phishing: usaba falsos créditos bancarios para robar datos de usuarios

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a Elieser José Silva García (26), en la parroquia Ambrosio, municipio Cabimas, estado Zulia, luego de determinar que se dedicaba al phishing.

La información la dio a conocer el director del organismo, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram, donde explicó que mediante una investigación que realizaron las comisiones del Cicpc, comprobaron que el sujeto se dedica a publicar anuncios publicitarios en las redes sociales, referentes a créditos aprobados por la entidad financiera del Banco de Venezuela. 

“Con la finalidad de captar a personas, quienes al dar click a dicho anuncio e ingresar su usuario y clave de acceso, el mismo obtenía sus datos, para posteriormente ingresar a la cuenta bancaria de las víctimas y sustraer el dinero de las mismas, afectando su patrimonio económico”, detalló. 

Rico agregó que Silva también enviaba correos fraudulentos a fin de obtener sus usuarios y claves de accesos de Instagram. 

“Y al obtener dicha información, ingresaba a las redes sociales de las víctimas para comercializar dólares en efectivo”, indicó. 

Mencionó que al momento de la detención, los funcionarios incautaron dos celulares y  recuperó una moto Toro Fox TR 150, placa AF5D60R.

 Aseguró que Silva García fue puesto a la orden del Ministerio Público.

 

Visite nuestra sección Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
Nueva York
belleza
Jueves 13 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América