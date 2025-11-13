Reportan un muerto y dos heridos tras colisión este 13 de noviembre: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana, de este jueves 13 de noviembre, se reportó un trágico accidente en una de las avenidas principales de Coro, estado Falcón.

A través de su cuenta de Instagram, el periodista Gerardo Morón, informó que el hecho ocurrió específicamente en la avenida Chema Saher, en el punto de cruce que conduce hacia el reconocido paseo Hugo Chávez, resultando en una víctima mortal y múltiples heridos.

Las autoridades de tránsito y los equipos de emergencia respondieron de inmediato al llamado, acordonando la zona para iniciar las investigaciones pertinentes y atender a los afectados.

¿Qué se conoce sobre el accidente?

La fatal colisión involucró a un vehículo, cuyo tipo aún no ha sido precisado, y a dos funcionarios de los Bomberos Forestales, quienes se desplazaban en moto como parte de sus labores diarias.

La gravedad del impacto fue tal que cobró la vida de un transeúnte de la tercera edad que se encontraba en el lugar, identificado como Félix Alberto Montiel Sánchez, de 73 años.

El bombero que conducía la moto fue identificados como el cabo segundo (BF) Carlos Jesús Guanipa Guanipa, de 31 años, quien sufrió politraumatismo generalizado y escoriaciones múltiples.

Su acompañante, el bombero raso José Pacheco, de 21 años, sufrió politraumatismo generalizado y herida abierta en el cuero cabelludo.

Atención médica inmediata

Tras el aparatoso arrollamiento, los dos bomberos heridos recibieron los primeros auxilios en el sitio por parte de personal de emergencia.

De acuerdo con la información suministrada por el general Paulo Zavala, comandante de los Bomberos de Falcón, ambos fueron trasladados de urgencia a la Protección Civil a la emergencia del Hospital de Coro, para recibir atención médica especializada y evaluar la magnitud de sus lesiones.

Investigación en curso

Funcionarios de Polifalcón, Polimiranda y de la PNB, acudieron al lugar del accidente para levantar el cuerpo. Además, se inició una investigación para recabar evidencias y determinar la causa exacta del accidente.

