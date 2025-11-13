Rendían culto a un criminal muerto: la costumbre de un grupo delictivo integrado por venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

Cinco hombres venezolanos resultaron detenidos durante un operativo policial, en medio de las investigaciones contra una peligrosa banda criminal.

La Policía Nacional del Perú desarticuló la agrupación conocida como “Los Gallegos del hampa”, en el distrito de Independencia.

De acuerdo con el reporte de 24 Horas, el grupo estaba integrado por los cinco ciudadanos venezolanos.

Durante el operativo, los agentes hallaron un arsenal compuesto por armas, cacerinas, drogas, máscaras y hasta un altar dedicado al fallecido delincuente Christopher Fuentes González, alias “Maldito Cris”.

Se encomendaban al fallecido criminal "Maldito Cris"

Las autoridades detallaron que el criminal era considerado por los detenidos como una especie de guía dentro del mundo delictivo.

Según la investigación policial, los intervenidos formaban parte de una estructura violenta vinculada con integrantes restantes de organizaciones criminales transnacionales.

En su refugio, los agentes encontraron retratos y símbolos alusivos a “Maldito Cris”, quien fue abatido por la Policía en 2023, tras asesinar a un funcionario de la policía en Surco.

Los funcionarios encargados de la operación explicaron que, antes de salir a delinquir, los integrantes del grupo solían realizar rituales en honor a este criminal, al que consideraban un “mentor del hampa”.

Identifican a los venezolanos detenidos

Los detenidos quedaron identificados como Wilber Zukeiber T. (25), Royber Alejandro (20), Jeiverson Alejandro (21), Luis José (27) y Keiber José (25).

Se pudo conocer que todos llevan tatuajes con las siglas PHS, que significan “Puros Hermanos Sicarios”, distintivo usado por miembros de organizaciones que operaron anteriormente en el Callao y que habrían sido contratados como brazo armado de redes criminales más grandes.

El comandante Rivadeneira, de la Policía Nacional, señaló que este grupo representa una nueva facción derivada de las bandas extranjeras desarticuladas en años recientes.

Su estructura jerárquica y su arsenal indicarían que planeaban retomar el control de ciertas zonas del norte de Lima.

