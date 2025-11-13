¡Escándalo en Brickell! Corrupción inmobiliaria sacude condominio: así era el esquema de fraude en Miami

Suscríbete a nuestros canales

La ciudad de Miami se despertó con la noticia de un importante caso de fraude que afecta al sector inmobiliario de lujo. Yissely Herrouet, de 37 años, fue arrestada este miércoles, acusada de liderar una sofisticada estafa mientras era administradora del condominio Club at Brickell Bay.

La Fiscalía Estatal de Miami-Dade indica que Herrouet defraudó a los propietarios del edificio por una cifra que supera los $140.000. El esquema operó durante un largo periodo, específicamente entre los años 2016 y 2023.

¿En qué consistía el esquema de fraude en Brickell?

La investigación detalla que Herrouet realizaba pagos ilegales a diversas personas bajo su gestión en el condominio. Entre los beneficiarios de este dinero figuraban incluso algunos de sus familiares cercanos.

Los pagos se justificaban por supuestos servicios que nunca se prestaron o que ya estaban cubiertos por contratos con otras empresas externas. La estafa fue descubierta tras una auditoría forense ordenada por su antiguo empleador.

¿Qué cargos enfrenta la exadministradora?

Herrouet enfrenta cargos graves por fraude organizado, robo mayor y falsificación de documentos públicos. La justicia fijó una fianza de $45.000, pero la mujer permanece detenida, según el registro de reclusos del condado.

Además de los $140.000 defraudados, la exempresa de la acusada, FirstService Residential Florida, presentó una demanda civil. Dicha demanda busca recuperar más de $220.000, lo que eleva el reclamo total a más de $738.000 con costos e intereses acumulados.

