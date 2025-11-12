Estudiante de 11 años tras las rejas: escribió una lista de “personas por matar”

Suscríbete a nuestros canales

Un joven estudiante, de apenas 11 años de edad, quedó bajo arresto después de que las autoridades descubrieran una lista con nombres de personas, a quienes supuestamente quería matar.

El incidente ocurrió en el Highbanks Learning Center, en la ciudad de Deltona, Florida, Estados Unidos. El incidente causó alarma, debido a los constantes incidentes relacionados con tiroteos en instituciones escolares en ese país.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del condado de Volusia, el menor, identificado como Karson Curry, escribió una lista de amenazas que generó preocupación entre el personal escolar.

Autoridades escolares confirmaron que Karson no tiene acceso a armas. Sin embargo, el menor de edad enfrenta un cargo por felonía, indicó la policía local en una publicación de Facebook.

El alguacil Mike Chitwood señaló que, aunque las amenazas escolares han disminuido en los últimos meses, su oficina mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de amenaza contra estudiantes o personal educativo.

Amenazas mantienten en alerta a las autoridades

El pasado mes de septiembre, la policía arrestó a un adolescente de 13 años, en el estado de Washington por amenazas de muerte.

Tras su captura, se descubrió que tenía “todo listo para cometer un tiroteo masivo”, pues poseía un arsenal de más de 20 armas en su casa.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pierce recibió información de un grupo de vigilancia en internet que reporta publicaciones amenazantes en línea, dijo la agente Carly Cappetto a CNN.

“Después de revisar las publicaciones del sospechoso en redes sociales, vimos que estaba justificado proceder de inmediato con el arresto”, dijo la funcionaria. Las autoridades creen que el niño tenía “ideaciones de atacante escolar”.

Cuando un equipo SWAT irrumpió en la casa del niño, ubicada en una zona suburbana de Parkland, Washington, encontró una colección de 23 armas de fuego, varias cajas de municiones, cargadores llenos “con inscripciones de atacante escolar”, así como ropa y escritos típicos en un escenario de tiroteo masivo.

Cifras de incidentes en escuelas de EEUU

A pesar de que no se relacionó el caso de Curry con los incidentes armados en escuelas de Estados Unidos. El país ha registrado diversos casos de tiroteos escolares este año.

Para el mes de septiembre, se informó que se habían registrado 44 tiroteos en centros educativos de Estados Unidos, según datos del Gun Violence Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety. Esta cifra es una más que los tiroteos escolares contabilizados para ese periodo de 2024, cuando se contaron eran 43 ataques.

Desde la pandemia del COVID-19, los tiroteos en escuelas aumentaron de manera notable, en 2021, 2022, 2023 y 2024 se marcaron récords en este tipo de incidentes desde, al menos, 2008, publicó CNN.

