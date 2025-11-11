Cicpc captura a tres delincuentes que vaciaron 200 cuentas bancarias con este modo de estafa

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a tres delincuentes, quienes formaban parte de una banda dedicada al fraude electrónico.

A través de sus redes sociales, el director del Cicpc, Douglas Rico, compartió los detalles del procedimiento.

Cicpc captura a tres delincuentes que vaciaron 200 cuentas bancarias

En tal sentido, Rico precisó que agentes de la Delegación Municipal Barcelona arrestaron en Barquisimeto, estado Lara, a los maleantes dedicados al fraude electrónico o phishing.

La banda habría estafado y afectado el patrimonio económico de más de 200 personas al sustraer dinero directamente de sus cuentas bancarias.

Modus operandi sofisticado

La investigación del Cicpc demostró que César Andrés Reinoso Mujica (22), Jesús Manuel Mendoza Salazar (32) y Alexis Eduardo Díaz Ochoa (44) publicaban anuncios falsos en redes sociales.

Al ingresar a estos anuncios, las víctimas ingresaban sus claves bancarias, lo que permitía a los delincuentes acceder a sus cuentas y robar los fondos.

Posteriormente, convertían el dinero en criptomoneda (USDT) y lo enviaban a múltiples cuentas para evadir la detección.

Tras la detención, los sabuesos de la policía científica incautaron tres celulares y dos laptops que serán sometidos a experticias especiales.

Además, Rico puntualizó que el Cicpc continúa la investigación para capturar al resto de los involucrados. El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

