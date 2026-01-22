Tiburón blanco regresa a las playas de Florida después de un año: emiten alerta

Suscríbete a nuestros canales

El monitoreo satelital de la organización OCEARCH confirmó el regreso de Contender, un imponente tiburón blanco de más de 4 metros de largo y 750 kilogramos, a las costas de Florida tras completar una asombrosa travesía de un año.

El ejemplar fue etiquetado originalmente en enero de 2025 y recorrió más de 8.500 kilómetros en 367 días.

El escualo se desplazó desde las cálidas aguas del sur hasta el Golfo de San Lorenzo en Canadá antes de ser detectado nuevamente frente a Vero Beach según reportó Telemundo.

¿Por qué ocurre esto?

Este fenómeno migratorio aporta datos de gran valor para la comunidad científica, ya que permite identificar corredores biológicos vitales y comportamientos estacionales que resultan una pieza importante para la preservación de esta especie protegida y el equilibrio de los océanos.

La reaparición de este depredador coincide con la temporada de migración invernal, periodo en el que diversas especies de tiburones se desplazan hacia el Caribe buscando temperaturas más amables.

Recomendaciones

En caso de tener un encuentro con un tiburón blanco en las aguas de Florida los expertos recomiendan algunos tips de seguridad.

Mantenga el contacto visual: no le dé la espalda; los tiburones son depredadores de emboscada y suelen desistir si saben que han sido detectados.

no le dé la espalda; los tiburones son depredadores de emboscada y suelen desistir si saben que han sido detectados. Evite movimientos bruscos: n ade de manera pausada y rítmica hacia la orilla o una embarcación. El chapoteo errático imita el comportamiento de una presa herida.

ade de manera pausada y rítmica hacia la orilla o una embarcación. El chapoteo errático imita el comportamiento de una presa herida. No bloquee su paso: s i el animal se acerca, procure mantenerse en posición vertical para no parecer una foca o un león marino desde el fondo.

i el animal se acerca, procure mantenerse en posición vertical para no parecer una foca o un león marino desde el fondo. Defiéndase en puntos sensibles: en el caso improbable de un ataque, los expertos sugieren golpear o presionar con fuerza el hocico, las branquias o los ojos.

Investigación científica

Los investigadores planean mantener el rastreo de Contender durante los próximos cuatro años para descifrar con exactitud sus rutas de alimentación y apareamiento.

Esta información no solo ayuda a los biólogos marinos a diseñar mejores estrategias de conservación, sino que también permite a las autoridades locales monitorear la presencia de grandes ejemplares cerca de zonas turísticas, garantizando una convivencia informada entre los bañistas y la fauna salvaje del Atlántico.

