Histórica caída de la violencia: tasa de homicidios en EEUU registra mínimos en décadas

Estados Unidos atraviesa una transformación sin precedentes en sus indicadores de seguridad pública según los datos más recientes. El estudio analiza el comportamiento delictivo en 35 ciudades clave del país con resultados que sorprenden a los expertos. La tendencia a la baja marca un punto de inflexión tras los picos de violencia registrados durante la crisis sanitaria global.

La tasa de homicidios en EEUU cayó drásticamente un 21% entre 2024 y 2025, de acuerdo con el Consejo de Justicia Penal. Esta reducción representa un total de 922 vidas salvadas en comparación con el periodo anterior en las ciudades bajo estudio. El reporte independiente confirma que 11 de los 13 delitos monitoreados presentan una trayectoria descendente en todo el territorio nacional.

¿Cómo evoluciona la tasa de homicidios en EEUU por ciudades?

El informe detalla que la tasa de homicidios en EEUU disminuyó en 31 de las 35 localidades analizadas por los investigadores. Ciudades como Denver, Omaha y Washington D.C. reportaron desplomes iguales o superiores al 40% en este indicador de violencia. Por el contrario, Little Rock destaca como la única urbe con un aumento significativo del 16% en sus registros de asesinatos.

Adam Gelb, presidente del Consejo de Justicia Penal, calificó estos resultados como una caída espectacular y un nivel absolutamente asombroso. El experto señaló que algunas regiones alcanzaron su cifra de criminalidad más baja en décadas tras el fin de la pandemia. Otros delitos contra la propiedad también cayeron, destacando un descenso del 27% en robos de autos y 10% en hurtos.

¿Qué factores reducen la tasa de homicidios en EEUU?

Expertos como Jens Ludwig, de la Universidad de Chicago, sugieren que fuerzas sociales y económicas nacionales influyen más que las políticas locales. Ludwig enfatiza que la mejora en educación y el gasto en seguridad contribuyen, pero no existe una única causa para este fenómeno. Pese a los datos positivos, el académico advierte que la volatilidad del crimen impide declarar una "misión cumplida" de forma definitiva.

La clase política mantiene un debate intenso sobre la responsabilidad de esta mejora en la tasa de homicidios en EEUU. Líderes republicanos atribuyen el éxito al despliegue de la Guardia Nacional y a la intensificación de las operaciones de control migratorio. No obstante, el informe aclara que ciudades sin presencia de agentes federales también experimentaron disminuciones históricas en sus índices de violencia.

¿Es sostenible la baja en la tasa de homicidios en EEUU?

Los criminólogos plantean la hipótesis de que las cifras actuales representan una normalización tras la inestabilidad social vivida años atrás. El Consejo de Justicia Penal recopiló esta información directamente de departamentos de policía y agencias de seguridad de diversas jurisdicciones. Aunque los delitos relacionados con drogas subieron ligeramente, la estabilidad en agresiones sexuales completa un panorama de mayor seguridad ciudadana.

Además, se resalta que el país vive un momento de "disminuciones históricas" que desafían las teorías previas sobre el control del crimen. Tanto alcaldes demócratas como funcionarios republicanos continúan disputando el mérito político de estas estadísticas ante la opinión pública nacional. El estudio concluye que el seguimiento constante de estos datos resulta vital para entender si la tendencia se mantendrá en el futuro.

