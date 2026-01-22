¿Dónde están los marineros? Rusia rompe el silencio y reclama a Trump por demora en la liberación de los detenidos

Suscríbete a nuestros canales

El gobierno ruso manifestó públicamente su malestar y sorpresa ante el incumplimiento de una promesa hecha por el presidente Donald Trump.

A pesar de que hace dos semanas se anunció la liberación de dos marinos rusos detenidos en EEUU, los tripulantes aún no regresan a su país, lo que generó tensión diplomática entre ambas potencias, reportó EFE.

La portavoz de Exteriores, María Zajárova, calificó la situación como "decepcionante", subrayando que este es un asunto urgente que requiere una solución definitiva para que los ciudadanos rusos puedan volver con sus familias.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El problema comenzó cuando las autoridades estadounidenses interceptaron el petrolero 'Marinera'. Según la versión de Washington, la detención se realizó porque el buque estaba vinculado con el embargo petrolero que pesa sobre Venezuela.

Sin embargo, Rusia sostiene que el barco navegaba legalmente bajo su bandera y por aguas internacionales con destino a un puerto ruso, asegurando que todos los permisos estaban en regla.

Una promesa sin cumplir

Hace 15 días, Donald Trump dio la orden oficial de liberar a dos de los tripulantes, un gesto que fue bien recibido y agradecido por el Kremlin en su momento.

No obstante, la orden no se ejecutó. Rusia critica esta "pausa prolongada" y asegura que no hay motivos para mantener a los marineros bajo custodia, especialmente después de que la propia Casa Blanca confirmara su liberación.

Tensión en el mar

Durante la captura del navío, la tripulación no opuso resistencia al abordaje de los guardacostas estadounidenses. Aunque en su momento circularon versiones sobre la movilización de un submarino ruso para escoltar al petrolero, los informes oficiales confirmaron que no había otras naves militares en la zona.

Moscú insiste en que informó debidamente a Washington sobre la ruta del barco y exige que se respete la seguridad de sus ciudadanos.

