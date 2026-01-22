Japón enciende dilema tras reactivar la central nuclear más grande del mundo: retos claves de su reinicio

Suscríbete a nuestros canales

Japón marcó un hito en su política energética tras la reactivación de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, considerada la más grande del mundo.

El pasado miércoles, 21 de enero, el operador de la planta puso en marcha uno de sus reactores, rompiendo con un periodo de inactividad que se extendió por casi 15 años tras el accidente de Fukushima en 2011.

De acuerdo con la agencia EFE, la reactivación oficial ocurrió a las 19:02 hora local, bajo la gestión de la compañía Tokyo Electric Power (Tepco).

Una decisión con fuerte rechazo social

La central cuenta con siete unidades de generación, sin embargo, solo el reactor número 6 volvió a funcionar, después de superar retrasos de última hora causados por fallas en los sistemas de alarma durante las pruebas de control.

Una encuesta reciente reveló que el 60% de los habitantes se opone al regreso de la actividad nuclear, frente a un 37% que la respalda. Durante el martes, grupos de manifestantes protestaron bajo la nieve cerca de las instalaciones, cuestionando por qué los residentes de la zona deben asumir los riesgos para producir la electricidad que consume Tokio.

El largo camino tras Fukushima

La central fue paralizada en 2011, cuando Japón detuvo todos sus reactores tras el terremoto y el tsunami que provocaron el desastre nuclear de Fukushima. En 2017, dos de los reactores de Kashiwazaki-Kariwa recibieron permisos técnicos para operar; sin embargo, el proceso se congeló nuevamente debido a graves fallas en los protocolos de seguridad contra posibles ataques, lo que obligó a una revisión exhaustiva antes de este reinicio.

Potencia energética para el país

La importancia de esta planta radica en su enorme tamaño y capacidad. Con una producción potencial de más de 8.000 megavatios, su operatividad es clave para el suministro eléctrico nacional.

La reactivación se considera un paso estratégico para Japón, aunque el historial de la operadora Tepco y las heridas abiertas por los sucesos de 2011 mantienen la vigilancia de las autoridades y la desconfianza de la sociedad civil.

