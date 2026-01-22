Marco Rubio informará al Congreso sobre las acciones del gobierno de EEUU en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), Marco Rubio, rendirá declaraciones sobre las acciones del gobierno de Donald Trump sobre Venezuela.

Así lo asegura la cadena de televisión estadounidense, Fox News, que agrega que esta comparecencia sería al regreso del Senado de su receso.

Comparecencia de Rubio ante el Congreso

En este sentido, indica que según fuentes, Rubio tendrá que brindar detalles sobre las acciones de la Adminsitración Trump sobre Venezuela y el Caribe.

Asimismo, señala esta comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estaría pautada para el próximo miércoles 28 de enero a las 10 de la mañana.

Acciones de EEUU sobre Venezuela

Cabe destacar que la comparecencia de Rubio ante el Congreso se debe a la solicitud de parte de los legisladores sobre las acciones llevadas a cabo por la administración de Trump sobre Venezuela y el Caribe.

Esta audiencia se llevará a cabo luego que Rubio logró convencer a los senadores Todd Young, republicano por Indiana, y Josh Hawley, republicano por Missouri, de cambiar su voto y evitar que los demócratas del Senado frenaran las autoridades de Guerra de Trump.

