OpenAI salta al hardware: Así es 'Sweetpea', el dispositivo que busca jubilar al smartphone

OpenAI ha dejado de ser exclusivamente una empresa de software. Durante el Foro Económico Mundial de Davos, Chris Lehane, director de asuntos globales de la firma, confirmó que la compañía lanzará su primer dispositivo de hardware en la segunda mitad de 2026. Este movimiento marca el inicio de una nueva era para la creadora de ChatGPT, posicionándose como un competidor directo en el mercado de dispositivos personales.

Un diseño disruptivo: Adiós a los AirPods, hola a la "piedra" metálica

El dispositivo, desarrollado bajo el nombre en clave Sweetpea, rompe con la estética tradicional de los auriculares inalámbricos. Lejos de introducirse en el canal auditivo, Sweetpea apuesta por la comodidad y la ergonomía:

Formato: Dos módulos en forma de "pastilla" que se colocan detrás de la oreja.

Estética: Una carcasa metálica con forma de piedra ovalada.

Diseño: Es la primera obra de Jony Ive (exlíder de diseño de Apple) para OpenAI, tras la adquisición de su startup io por 6.500 millones de dólares el año pasado.

Potencia de vanguardia y fabricación estratégica

Para lograr una experiencia de IA fluida y privada, OpenAI no ha escatimado en especificaciones técnicas. El dispositivo contará con un procesador de dos nanómetros y un chip personalizado diseñado para ejecutar comandos de forma local, reduciendo la dependencia de la nube y mejorando la privacidad.

La producción estará a cargo de Foxconn, utilizando sus instalaciones en Vietnam para garantizar una cadena de suministro estable. La ambición es total: OpenAI proyecta vender entre 40 y 50 millones de unidades en su primer año, una cifra que pisa los talones a los volúmenes anuales de los AirPods de Apple.

"Es algo sorprendentemente simple y más relajante que un smartphone. Es como estar en una cabaña junto a un lago, lejos del bombardeo de notificaciones". — Sam Altman, CEO de OpenAI.

¿Qué es la "Inteligencia Ambiental

El objetivo de Sweetpea no es añadir más ruido digital, sino filtrarlo. El concepto clave es la inteligencia ambiental: un asistente que siempre escucha y entiende el contexto del usuario, interviniendo solo cuando algo es verdaderamente relevante.

Este es solo el primer paso de una hoja de ruta agresiva. OpenAI planea lanzar cinco dispositivos en los próximos dos años, incluyendo:

Sweetpea: Auriculares de IA (2026). Gumdrop: Un bolígrafo inteligente. Dispositivo para el hogar: Detalles aún bajo reserva.

El gran desafío: ¿Podrán vencer la "maldición" del hardware de IA?

El camino hacia el hardware está lleno de fracasos recientes. Dispositivos como el Humane AI Pin o las diversas gafas inteligentes no han logrado convencer al mercado masivo. OpenAI apuesta a que la combinación del diseño de Ive, la potencia de sus modelos de lenguaje y la infraestructura de Foxconn será la fórmula ganadora para finalmente ofrecer una alternativa real al dominio del smartphone.

