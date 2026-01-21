Por qué todos los maestros de Ohio deberán saber usar Narcan ahora: entérate aquí

Suscríbete a nuestros canales

Esta semana entra en vigor una transformación profunda en las aulas de Ohio. Con la implementación del Proyecto de Ley 57 de la Cámara de Representantes, las escuelas públicas del estado operarán bajo nuevas normativas que combinan la seguridad ante la crisis de opioides con una mayor flexibilidad para la formación espiritual de los alumnos.

La ley, impulsada por una alianza bipartidista entre el demócrata Dontavius Jarrells y el republicano Josh Williams, busca adaptar el sistema educativo a las realidades sociales de 2026.

1. Narcan obligatorio: entrenamiento para salvar vidas

La primera disposición exige que todas las escuelas que almacenen medicamentos para revertir sobredosis (como Narcan) formalicen políticas claras de uso y capaciten a sus docentes.

La razón: Los legisladores citaron casos alarmantes de estudiantes que ingirieron, por error, dulces o "gomitas" contaminadas con fentanilo u otros opioides.

El objetivo: Eliminar el estigma. "Queremos demostrar que no queremos que se pierda ninguna vida", afirmó Jarrells. Por su parte, Williams señaló que tener Narcan no significa que la escuela tenga un "problema de drogas", sino que está preparada para una emergencia.

Voz de los maestros: Jeff Wensing, presidente de la Asociación de Educación de Ohio, celebró la medida pero subrayó la importancia de que los docentes participen en decidir dónde se guarda el fármaco y cómo se administra.

2. Educación religiosa: más tiempo fuera del aula

La segunda parte de la ley, mucho más controvertida, permite que los estudiantes se ausenten más tiempo de la jornada escolar para recibir instrucción religiosa externa.

Los nuevos límites establecidos:

Primaria y secundaria: Hasta dos clases semanales.

Preparatoria: Hasta el equivalente a dos créditos semanales.

Requisito: Es obligatoria la autorización firmada por los padres.

El debate: ¿Derecho parental o interrupción académica?

Mientras que los proponentes ven esto como una forma de fortalecer la "identidad y moral" del estudiante, los educadores temen por el ritmo de aprendizaje.

"Cuando los estudiantes regresan, es una interrupción", advirtió Wensing. Relató que algunos alumnos vuelven con dulces o premios de sus clases religiosas, generando distracciones y comparaciones entre sus compañeros que permanecieron en el aula regular.

¿Hacia dónde va la educación en Ohio?

Para los legisladores republicanos, esta ley es una herramienta para evitar que los padres retiren a sus hijos del sistema público en busca de formación moral.

Para los demócratas, es un reconocimiento de que la escuela debe ayudar al alumno a ser "la mejor versión de sí mismo", aunque esto implique buscar instrucción fuera de sus muros.

