Anuncian cambios en la factura de servicios en Ohio: así será el ajuste de precios para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo Municipal de Columbus, en Ohio, oficializó un ajuste tarifario que establece un incremento significativo en los servicios básicos a partir del 1 de enero de 2026.

Esta medida marca el aumento más elevado registrado en la ciudad durante los últimos 20 años e impactará directamente la economía de los residentes con un alza promedio del 12 % en la facturación total.

Esta facturación se desglosa en un 18 % para el servicio de agua, 13 % en electricidad, 8 % en saneamiento y 2 % en el manejo de aguas pluviales.

Las autoridades justifican esta decisión ante la urgencia de modernizar la red de servicios frente al acelerado crecimiento demográfico que experimenta la capital de Ohio según El Universo.

Detalles

Columbus Water and Power canalizará estos recursos adicionales hacia la ejecución de obras de infraestructura, priorizando la construcción de una cuarta planta de tratamiento de agua con una inversión de 2 300 millones de dólares, diseñada para garantizar el abastecimiento hasta el año 2050.

Para mitigar el efecto financiero en los sectores más vulnerables, la entidad amplió su programa de subsidios elevando el descuento del 25 % al 30 %.

Esta es una acción importante que busca dar cobertura a 100 000 hogares y asegurar la sostenibilidad operativa de los sistemas actuales que ya se acercan a su límite de capacidad.



Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube