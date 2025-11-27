Cambios en la visa H-1B: descubre cómo afecta a las pequeñas empresas en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), siguiendo las directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), han implementado cambios drásticos en el programa de visas H-1B que han generado una gran incertidumbre en el sector tecnológico y empresarial del país.

Según los expertos, estos cambios complican notablemente la contratación de profesionales extranjeros altamente calificados.

La medida más controvertida es una nueva tarifa única de $100.000 que las empresas deben abonar por cada nueva solicitud de visa H-1B.

Aunque la Casa Blanca la presenta como una forma de proteger el empleo estadounidense, muchos la critican como una barrera insuperable.

La tarifa de $100.000 genera un alto costo de entrada

La nueva y elevada tarifa, anunciada en una proclamación presidencial en septiembre de 2025 y detallada por agencias federales, se aplicará a las nuevas solicitudes presentadas después de la fecha de entrada en vigor.

Según el DHS, el objetivo es desincentivar el uso de la visa H-1B para cubrir puestos de menor salario y priorizar a los trabajadores mejor remunerados. Sin embargo, esta medida ha generado preocupación.

Abogados de inmigración, como Jorge Ríos, han calificado el costo como "exorbitante" y temen que "acabe por completo con el programa H-1B para pequeñas y medianas empresas," según reportó la agencia de noticias EFE.

Las startups y los negocios pequeños, que a menudo dependen de talento extranjero especializado para crecer, tendrán dificultades para afrontar este gasto, dejando el programa prácticamente reservado solo para las grandes corporaciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aclaró que esta tarifa no afectará las renovaciones ni las solicitudes previamente aprobadas, lo que brinda un respiro a los trabajadores H-1B ya establecidos.

Otro cambio en la solicitud de la visa H-1B que también afecta la contratación de extranjeros

Un cambio clave que está afectando la contratación es la propuesta del DHS para modificar el proceso de selección.

El antiguo sistema de lotería aleatoria, donde la suerte era el principal protagonista, está siendo reemplazado por un modelo que da prioridad a los solicitantes con salarios más altos y un mayor nivel de formación profesional.

Un documento del DHS sostiene que el salario es un indicador confiable del nivel de habilidad, lo que se alinea con el objetivo del programa de atraer a "los mejores y más brillantes".

Grandes empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon, que emplean a miles de trabajadores con visas H-1B (Amazon, por ejemplo, tiene más de 14,000), están sintiendo el impacto de estos cambios, reseña El Comercio.

Mientras que algunos líderes del sector, como los directores de OpenAI y Nvidia, han recibido estos cambios con optimismo, esperando que la nueva prioridad salarial atraiga a talento de élite, otros expertos advierten sobre posibles consecuencias negativas.

La Universidad del Sur de Florida (USF) organizó un foro para discutir estas actualizaciones, donde sus expertos aconsejaron a los empleados con visas que eviten viajes internacionales innecesarios debido a los largos tiempos de procesamiento.

Aunque la USCIS ha introducido algunas flexibilidades, como la extensión de los períodos de gracia y la simplificación de enmiendas, el enfoque en la nueva tarifa y la prioridad salarial está creando un entorno laboral menos accesible para el talento global, lo que genera un debate sobre la competitividad económica de Estados Unidos frente a otros centros tecnológicos emergentes.

