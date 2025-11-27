Black Friday en Florida: descubra los horarios para ir de compras y encontrar descuentos en el sur este 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Con la celebración de Thaksgiving Day 2025 a pocos les toma por sorpresa darse cuenta que casi, por no decir todos, los centros comerciales del sur de la Florida, Estados Unidos (EEUU), están cerrados, todo lo contrario a los que será el frenesí de actividad comercial de este 28 de noviembre, cuando se celebra oficialmente el Black Friday.

Si te estas preparando para cazar las mejores ofertas del “viernes negro” debes estar al tanto del horario festivo en los centros comerciales del sur de la Florida.

De esta forma podrá organizar un plan de compras basado en qué lugares puede visitar primero debido a una apertura más temprana o cuáles puede dejar de últimos sin encontrarse con que ha llegado demasiado tarde.

Horarios especiales de Black Friday: centros comerciales

Desde las 6:00 am

Coral Square Mall: abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Dadeland Mall: abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Florida Keys Outlet Marketplace: abierto de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Miami International Mall: abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Sawgrass Mills: abierto de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Desde las 7:00 am

Dolphin Mall: abierto de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

The Falls: abierto de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Desde las 8:00 am

Aventura Mall: abierto de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Broward Mall: abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m

Galleria Fort Lauderdale: abierto de 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Westland Mall: 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

Desde las 9:00 am

Pembroke Lakes Mall: abierto de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Shops at Merrick Park: abierto de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Brickell City Centre: abierto de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

