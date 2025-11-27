Atención

Nueva York activa cierres masivos por el Desfile de Macy's: ¿Podrás circular por tu ruta habitual?

Los cierres abarcan las áreas de formación del desfile, la ruta oficial, los puntos de dispersión, entre otros

Por Martín Sojo
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 11:16 am

Nueva York se prepara para uno de los eventos más concurridos del año: el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que tendrá lugar este jueves 27 de noviembre de 2025.

Desde las primeras horas de la madrugada y hasta que concluyan las labores de limpieza, docenas de carreteras, avenidas y cruces permanecerán cerrados, lo que obligará a los asistentes a optar por el transporte público. Las autoridades recalcan que el desfile se realizará incluso bajo lluvia o tormenta.

El Departamento de Policía de Nueva York difundió una extensa lista preliminar de cierres que afectará zonas del Upper West Side, Midtown y los alrededores de Herald Square.

Los cierres abarcan las áreas de formación del desfile, la ruta oficial, los puntos de dispersión y varias calles adicionales que quedarán bloqueadas por motivos de seguridad.

Calles cerradas para la formación y ruta del desfile

Los cierres en la zona de formación incluyen Columbus Avenue entre las calles 72 y 86, además de múltiples calles transversales entre Central Park West y Columbus Avenue, desde la calle 86 hasta la 71, y otras entre Central Park West y Broadway. También cerrarán la calle 59 entre la 6.ª y 5.ª Avenida.

La ruta principal del desfile bloqueará Central Park West entre la calle 81 y Columbus Circle, el Círculo completo de Columbus Circle, la calle 59 entre Columbus Circle y la 6.ª Avenida, la Sexta Avenida entre la calle 59 y la calle 34, así como la calle 34 entre la 6.ª y la 7.ª Avenida.

En la zona de dispersión, se cerrarán tramos de las calles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, además de 7th Avenue entre la calle 31 y 41, y amplios segmentos de Broadway desde la calle 45 hasta la 34.

Cierres adicionales y detalles del evento

Entre los cierres adicionales destacan la calle 58 entre la 6.ª y 5.ª Avenida, la calle 43 entre la 6.ª y 7.ª Avenida, varias calles entre Broadway y la 6.ª Avenida, la 8.ª Avenida entre la calle 41 y 33, así como Broadway desde Columbus Circle hasta la calle 58 y Grand Army Plaza entre la calle 59 y la 5.ª Avenida.

También se afectarán calles transversales entre Columbus Avenue y Central Park West, entre Columbus Avenue y Broadway, y entre la 5.ª y la 7.ª Avenida.

El desfile comenzará a las 8:30 a.m. en West 77th Street y Central Park West, avanzará por Central Park West hasta la calle 59, rodeará Columbus Circle, recorrerá Central Park South y tomará la Sexta Avenida hasta su destino final en Macy’s Herald Square, en la calle 34.

