Nueva York activa cierres masivos por el Desfile de Macy’s: ¿Podrás circular por tu ruta habitual?

Nueva York se prepara para uno de los eventos más concurridos del año: el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, que tendrá lugar este jueves 27 de noviembre de 2025.

Desde las primeras horas de la madrugada y hasta que concluyan las labores de limpieza, docenas de carreteras, avenidas y cruces permanecerán cerrados, lo que obligará a los asistentes a optar por el transporte público. Las autoridades recalcan que el desfile se realizará incluso bajo lluvia o tormenta.

El Departamento de Policía de Nueva York difundió una extensa lista preliminar de cierres que afectará zonas del Upper West Side, Midtown y los alrededores de Herald Square.

Los cierres abarcan las áreas de formación del desfile, la ruta oficial, los puntos de dispersión y varias calles adicionales que quedarán bloqueadas por motivos de seguridad.

Calles cerradas para la formación y ruta del desfile

Los cierres en la zona de formación incluyen Columbus Avenue entre las calles 72 y 86, además de múltiples calles transversales entre Central Park West y Columbus Avenue, desde la calle 86 hasta la 71, y otras entre Central Park West y Broadway. También cerrarán la calle 59 entre la 6.ª y 5.ª Avenida.

La ruta principal del desfile bloqueará Central Park West entre la calle 81 y Columbus Circle, el Círculo completo de Columbus Circle, la calle 59 entre Columbus Circle y la 6.ª Avenida, la Sexta Avenida entre la calle 59 y la calle 34, así como la calle 34 entre la 6.ª y la 7.ª Avenida.

En la zona de dispersión, se cerrarán tramos de las calles 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, además de 7th Avenue entre la calle 31 y 41, y amplios segmentos de Broadway desde la calle 45 hasta la 34.

Cierres adicionales y detalles del evento

Entre los cierres adicionales destacan la calle 58 entre la 6.ª y 5.ª Avenida, la calle 43 entre la 6.ª y 7.ª Avenida, varias calles entre Broadway y la 6.ª Avenida, la 8.ª Avenida entre la calle 41 y 33, así como Broadway desde Columbus Circle hasta la calle 58 y Grand Army Plaza entre la calle 59 y la 5.ª Avenida.

También se afectarán calles transversales entre Columbus Avenue y Central Park West, entre Columbus Avenue y Broadway, y entre la 5.ª y la 7.ª Avenida.

El desfile comenzará a las 8:30 a.m. en West 77th Street y Central Park West, avanzará por Central Park West hasta la calle 59, rodeará Columbus Circle, recorrerá Central Park South y tomará la Sexta Avenida hasta su destino final en Macy’s Herald Square, en la calle 34.

