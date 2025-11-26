ICE aumenta el temor en carreteras: ¿Qué deben saber los inmigrantes antes de viajar en Acción de Gracias?

Suscríbete a nuestros canales

El reforzamiento de seguridad en las carreteras de Texas coincide con un repunte de temores entre inmigrantes que evalúan no viajar durante estas fiestas.

La decisión surge luego de que el Departamento de Seguridad Pública de Texas anunciara un aumento de presencia policial desde este miércoles y hasta el primero de diciembre, una medida que, aunque rutinaria en temporadas festivas, impacta de forma distinta a quienes temen interacciones con autoridades migratorias.

Temores aumentan tras revelarse nuevos datos

Una encuesta conjunta de Kaiser Family Foundation y del New York Times revela la magnitud de esa preocupación: 34% de los no ciudadanos, 59% de los indocumentados y 26% de quienes tienen documentación legal admiten evitar viajes por miedo a tener que hablar sobre su estatus migratorio con oficiales.

Las cifras reflejan el alcance de un temor que no es nuevo, pero que vuelve a encender alarmas debido a la cooperación del DPS con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Para muchos inmigrantes, el simple hecho de circular por una carretera puede convertirse en un riesgo, especialmente ante la posibilidad de que una parada de tráfico rutinaria derive en un proceso migratorio.

Abogados piden precaución y recuerdan derechos

La abogada de inmigración Emily Benitez insiste en minimizar cualquier causa que motive una detención. “Si vas a tomar un viaje, revisa que las luces del auto estén bien para que no llames la atención.

Las personas más vulnerables son aquellos que tienen un proceso frente a un juez, como un proceso de deportación pendiente, o aquellos que no tienen estancia legal en Estados Unidos”, explicó.

Benitez sugirió conducir dentro del límite de velocidad, mantener la calma y recordar que toda persona tiene derecho a guardar silencio.

Sin embargo, advirtió que responder o no responder preguntas puede acarrear riesgos dependiendo de cada caso.

