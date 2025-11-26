Escándalo migratorio en la Casa Blanca: familiar de la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, arrestada por el ICE

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo escándalo migratorio impactó a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, luego de que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaran a una mujer, quien sería pariente de la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Se trata de Bruna Ferreira, quien tiene un hijo de 11 años con Michael Leavitt, hermano de la vocera de Donald Trump.

La detención se registró en Revere, Massachusetts. De acuerdo con el reporte de TvAzteca, Ferreira está en un centro de detención de ICE en el sur de Luisiana.

La noticia causó impacto debido a la firme postura contra la inmigración de la administración Trump, de la cual Karoline Leavitt ha sido defensora.

Vocera de Trump emparentada con Bruna Ferreira

Se pudo conocer que Bruna Ferreira llegó a Estados Unidos junto a su familia, desde Brasil, cuando era una niña, en 1998.

La familia de la detenida aseguró que Ferreira vivió en el país casi toda su vida y mantuvo su estatus legal a través del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La brasileña es la madre biológica de Michael Leavitt Jr., sobrino de Karoline Leavitt, un niño de 11 años, quien vive a tiempo completo con su padre (Michael Leavitt), en New Hampshire, desde su nacimiento.

A pesar de no vivir juntos, el menor mantuvo una relación cercana con su madre.

Al respecto, Michael Leavitt manifestó que su única preocupación es el bienestar del menor de edad, quien no ha podido hablar con su madre desde que fue detenida "hace varias semanas".

Parientes buscan apoyo para liberar a Ferreira del ICE

La familia de Bruna Ferreira recurrió a una campaña de GoFundMe para solicitar donaciones que cubran los gastos legales de su defensa.

En el texto de la campaña, la familia describe a Bruna como una persona "trabajadora, amable" y que siempre se esforzó por "construir una vida estable y honesta" en el país que llama hogar.

Sus parientes destacaron que la ausencia de Bruna es “especialmente dolorosa para su hijo”, quien espera su regreso para las fiestas navideñas.

Karoline Leavitt es conocida por ser una de las voceras del presidente Donald Trump. Su papel en la política la convirtió en una figura clave dentro del movimiento Republicano, por su defensa activa de las políticas de la administración Trump, incluidas las de inmigración.

Su relación familiar con una persona detenida por ICE y beneficiaria de DACA remarcó la compleja realidad de las leyes migratorias, las cuales afectan incluso a los círculos internos de los líderes políticos.

