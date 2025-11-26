Reuters: juez de EEUU aprueba la oferta de Amber Energy para controlar Citgo

Suscríbete a nuestros canales

Un juez estadounidense aprobó este martes una oferta de 5.900 millones de dólares de una filial de Elliott Investment Management en la subasta organizada por el tribunal de la matriz de Citgo Petroleum.

La decisión despeja el camino para ordenar la venta de PDV Holding, propiedad de Venezuela.

El juez Leonard Stark, de Delaware, fijó un plazo para el viernes a un informe con cualquier otro tema material que pudiera haberse pasado por alto, reseña la agencia Reuters.

Además, pidió a un funcionario judicial encargado del proceso que presentara una orden de venta propuesta con suficiente tiempo para ser firmada antes del lunes, para la cual las partes, incluida Venezuela, deben llegar a un acuerdo sobre los términos.

Esta es la oferta de Amber Energy

"La Oferta Ámbar ofrece la mejor combinación global de precio y certeza de cierre de cualquier oferta presentada", escribió Stark, caracterizando el proceso como justo y equitativo.

El principal atractivo de la oferta de Amber Energy de Elliott es que ofrece un pago de 2.100 millones de dólares a los tenedores de un bono venezolano impagado, colateralizado con acciones de Citgo, lo que se espera elimine un obstáculo clave para tomar posesión de los activos de Citgo.

¿Qué harán con la refinería?

"Esperamos trabajar con el talentoso equipo de Citgo para fortalecer el negocio mediante la inversión de capital y la excelencia operativa", declaró el CEO de Amber Energy, Gregory Goff, quien asumirá el cargo principal en la refineria.

La empresa seguirá operando bajo el nombre de Citgo, y Amber ha dicho que está planeando mejoras operativas e inversiones estratégicas para mejorar la rentabilidad.

¿Qué hace falta para cerrar la operación?

Se prevé que la venta se cierre en 2026, aunque aún se necesita la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otros reguladores. No estaba claro de inmediato si se había fijado un plazo para recibir respuestas de esas autoridades.

